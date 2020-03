Die extremen Niedrigzinsen sind auch für die NRW-Bank eine enorme Herausforderung. „Wir müssen unseren Fördermehrwert teilweise neu definieren“, betonte Eckard Forst, Vorstandsvorsitzender der nordrhein-westfälischen Förderbank, am Dienstag in einer Telefonkonferenz zur Jahresbilanz 2019. Lange Zinslaufzeiten und eine umfassende Beratung zählt der Chef des Spezialinstituts mit Sitz in Münster und Düsseldorf zu den Vorteilen der Angebote seiner Bank.

Die höchste Wachstumsrate erzielte die NRW-Bank im vergangnen Jahr in ihrem Programm zur Förderung der Elektromobilität. Hier wuchs das Fördervolumen um 91 Prozent auf 19,7 Millionen €. Dieses Programm zählt zum Bereich Wirtschaft, dessen Fördervolumen 2019 insgesamt um 24 Prozent auf 2,7 Milliarden € schrumpfte. Der Mittelstandskredit der Bank wuchs aber gegen diesen allgemeinen Trend um elf Prozent auf 345,7 Millionen €.

Auch das Wohnen wurde von der NRW-Bank im vergangenen Jahr sehr viel intensiver gefördert. Das Neuzusagevolumen im Arbeitsfeld Wohnraum sei im vergangenen Jahr um 18 Prozent auf 2,6 Milliarden € gestiegen, berichtete das Geldhaus.

Das Förderfeld Infrastruktur/Kommunen expandierte ebenfalls – und zwar im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf nunmehr 4,9 Milliarden €.

Für die nahe Zukunft kündigte Vorstandschef Forst an, die Prozesse verschlanken zu wollen. Außerdem solle eine größtmögliche Flexibilität und Schnelligkeit realisiert werden, hieß es.

Um den digitalen Zugang zu Fördermitteln weiter zu erleichtern, hat die NRW-Bank 2019 ihre Zusammenarbeit mit Fintechs weiter ausgebaut.