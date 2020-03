Im Bereich der ehemaligen Sparda-Bank Münster hat die Sparda-Bank West 2019 folgende Kennziffern verbucht:Kundeneinlagen: 674 Millionen € (plus 3,1 Prozent)Kundenkredite: 460 Millionen € (plus 3,4 Prozent)Geschäftsvolumen: 1,15 Milliarden € (plus 5,1 Prozent)Kundenzahl: 41 137 (Vorjahr: 42 014)Mitgliederzahl: 36 424 (Vorjahr: 35 891)Neugeschäft Baufinanzierungen: 90,9 (Vorjahr: 94,7) Mio. €