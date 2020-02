Nach Jahreszahlen lieferten die Aktien der Deutschen Telekom und Covestro mit hohem Kurszuwachs positive Impulse. Analyst David Madden von CMC Markets UK wies auf die offensichtlich weniger stark steigende Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hin, was ein positives Zeichen sei. Den Börsen insgesamt half am Mittwoch auch, dass China laut Kreisen seinen Fluggesellschaften unter die Arme greifen will.

Dem MDax gelang im Vormittagshandel ein Rekordhoch. Zuletzt verbuchte der Index der mittelgroßen deutschen Börsenwerte ein Plus von 0,76 Prozent auf 29.279,83 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone gewann 0,55 Prozent.

An der Dax-Spitze gewannen die Aktien der Deutschen Telekom mehr als 4 Prozent. Die Anteile des Chemiekonzerns Covestro rückten um gut 3 Prozent vor. Nur für einen kurzen Schrecken und Kursverluste sorgten Aussagen von Adidas zu den Geschäften in China. Ein zuletzt deutlicher Rückgang der Aktivitäten wegen des Coronavirus drückte die Papiere zeitweise um mehr als 3 Prozent nach unten. Zuversichtliche Aussagen vom Rivalen Puma hellten dann aber auch bei Adidas die Stimmung der Anleger wieder auf. Der Adidas-Kurs stieg zuletzt um mehr als 2 Prozent. Für Puma ging es im MDax um nahezu 8 Prozent hoch.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,42 Prozent am Vortag auf minus 0,41 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,06 Prozent auf 144,83 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,03 Prozent auf 174,41 Punkte zu.

Der Euro blieb unter Druck und fiel zeitweise auf ein neues Tief seit Frühjahr 2017. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0793 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0816 Dollar festgelegt.