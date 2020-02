Knapp 17 Prozent der Verbraucher planen demnach zum «Tag der Verliebten» am 14. Februar gezielte Einkäufe. Am stärksten verbreitet als Valentinstag-Präsente sind Blumen. Aber auch Einladungen zum Essen, Gutscheine sowie Uhren und Schmuck sind beliebte Geschenke.

Anders als lange Jahre üblich würden mittlerweile auch immer mehr Männer zum Valentinstag beschenkt, berichtete der Handelsverband Deutschland (HDE), der die Umfrage in Auftrag gegeben hatte. Im vergangenen Jahr habe rund jeder fünfte Verbraucher zum Valentinstag seinen Liebsten mit einem Präsent überrascht. Mehrheitlich kamen die Geschenke dabei noch immer von Männern. Doch in 44 Prozent der Fälle waren es auch die Frauen, die Geld für eine Valentinsüberraschung ausgaben.

Die Tradition, seinen Liebsten am Valentinstag ein Geschenk zu machen, stammt eher aus dem angelsächsischen Raum. In Deutschland wurde sie in den vergangenen Jahrzehnten mit Werbung der Floristik- und Süßwarenindustrie gefördert.