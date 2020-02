Dax weiter im Aufwind - Index zurück über 13.400 Punkten

In der zweiten Börsenreihe zeigte sich auch der MDax mit einem Anstieg um 1,30 Prozent auf 28.811,95 Punkte ebenfalls sehr robust. Auf europäischer Ebene stieg der EuroStoxx 50 um 1,2 Prozent. Zuvor war es am Mittwoch auch an den Asienbörsen trotz der Coronavirus-Krise nochmals etwas nach oben gegangen.

Für Adidas und Puma wurde die Situation rund um das Coronavirus in China aber nochmals zur Belastung, die Aktien gaben in Dax und MDax leicht um 0,2 Prozent nach. Am Vorabend hatte Nike bereits vor wesentlichen Einbußen auf dem chinesischen Markt aufgrund des Coronavirus gewarnt und nun folgte Adidas mit ähnlichen Aussagen. Adidas bestätigte die Schließung einer beträchtlichen Anzahl chinesischer Läden.

Zahlenvorlagen kamen unter den Anlegern meist gut an. Bei Siemens lastete eine anhaltende Schwäche im Auto- und Maschinenbausektor im ersten Geschäftsquartal zwar auf dem operativen Ergebnis - mit einer laut Analyst Wasi Rizvi von RBC schwachen Profitabilität. Die Aktien drehten dann aber mit dem positiver werdenden Marktumfeld mit 0,8 Prozent ins Plus. Am Markt wurden in überraschend hohen Auftragseingängen auch positive Aspekte gesehen.

Infineon setzten sich nach ihrem Quartalsbericht an die Dax-Spitze und wurden so zu einer großen Stütze für den Leitindex. Wie der Kurssprung um 12 Prozent zeigte, griffen Anleger bei den Anteilen des Chipkonzerns munter zu.

Der Kurs des Euro ist am Mittwoch etwas gefallen. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1009 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1048 Dollar festgesetzt.

Die Kurse deutscher Bundesanleihen gingen zurück. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von minus 0,41 Prozent am Vortag auf minus 0,38 Prozent. Der Rentenindex Rex verlor 0,17 Prozent auf 144,60 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,36 Prozent auf 173,76 Zähler nach.