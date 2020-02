Wenn etwa Händler am Abend große Mengen Obst oder Gemüse bestellten und am nächsten Morgen die Hälfte davon stornierten, blieben Bauern ohne Entschädigung auf der Ware sitzen, kritisierte die CDU-Politikerin im «Deutschlandfunk». «Unlautere Handelspraktiken wie kurzfristige Stornierungen können wir verbieten», sagte Klöckner. Denkbare Sanktionen seien Geldstrafen oder Abmahnungen. Eine entsprechende EU-Richtlinie könne noch «in diesem Jahr» in deutsches Recht umgesetzt werden.

Klöckner kritisierte erneut Billig-Lebensmittel in den Supermärkten. Auf Dauer würden sie zu Lasten aller Verbraucher gehen, da am Ende regionale Produktion verschwinde und mehr Nahrung importiert werden müsse, sagte Klöckner. Der Handel habe auch eine ethisch-moralische Verantwortung, dass Lebensmittel nicht verramscht würden. «Es geht nicht um Luxuspreise, sondern um ein faires Miteinander».

Angesichts umstrittener Billigangebote für Lebensmittel kommt Kanzlerin Angela Merkel (CDU) heute mit Vertretern von Handel und Ernährungsindustrie zusammen. Die Bundesregierung hat vorab das Ziel «angemessener» Preise für Landwirte deutlich gemacht, von denen unter anderem zusätzliche Anstrengungen zum Umweltschutz erwartet werden. Thema des Treffens, an dem auch Klöckner und Wirtschaftsminister Peter Altmaier teilnehmen, sollen zudem Neuregelungen bei Lieferkonditionen des Handels sein.