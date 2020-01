Bahn steckt dieses Jahr 12,2 Milliarden in Infrastruktur

Die Bahn will ausbauen und reparieren, was jahrzehntelang verlottert war. Dafür wird eine Rekordsumme in die Hand genommen. Für die Fahrgäste ändert sich erst einmal wenig: Tausende Baustellen werden weiter für längere Fahrzeiten und Verspätungen sorgen.