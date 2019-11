Wertvolle Ratschläge für lukrative Geldanlagen

Keynote-Speaker Professor Webersinke warnt vor den Folgen des Populismus für die Märkte

Keine Zinsen, na und? Hartwig Webersinke lässt sich durch die Geldflut der Europäischen Zentralbank (EZB) die gute Laune nicht verderben. „Mit der Notenbank im Rücken macht Aktienanlage richtig Spaß“, ermunterte der Wirtschaftsprofessor an der Hochschule Aschaffenburg die Zuhörer in seiner Keynote zu mehr Engagement an der Börse. „Aktien und Immobilien gehören 2020 weiter zu den Gewinnern, weil der Zins kurzfristig sicher nicht steigt“, begründete Webersinke seine Zuversicht. Einen Crash gebe es immer nur durch Zinserhöhungen – und die kämen in Bälde nicht.

Doch warum ist der Wirtschaftswissenschaftler so sicher, dass die Zinsen nicht steigen? „Dazu müssten die Preise klettern – doch durch die Digitalisierung wird eine nennenswerte Inflation verhindert.“ Das Internet sorge für eine fast perfekte Markttransparenz, weiß Webersinke. Die Folge: Konsumenten haben es bei der Schnäppchenjagd leicht, Händler können nur schwer höhere Preise durchsetzen.

Hinzu komme, so der Aschaffenburger Professor, dass „wir in Deutschland in einer Industrierezession stecken“. „Da hat Inflation keine Chance.“ Die Kerninflation liege schon lange bei einem Prozent oder nur leicht darüber. Damit sei die Zielmarke der EZB von zwei Prozent weit entfernt. Die neue Chefin der Währungshüter, Christine Lagarde, werde daher den schon negativen Zins im Januar wohl weiter senken.

In Deutschland haben aber nicht nur die Sparer ein Zinsproblem. „Auch mit dem Wachstum geht es langsam bergab“, sagte Webersinke. „Deutschland ist sogar schon Schlusslicht in Europa.“ Als Grund nennt der Konjunkturexperte die starke Exportabhängigkeit der deutschen Industrie.

Als Ursache für die globale Krise sieht Webersinke vor allem die vielen populistischen Strömungen in der Welt. Allen voran nennt er Donald Trump. Der US-Präsident verspreche kurzfristige Erfolge. Das wirke. Erkennbar sei die Zufriedenheit der Amerikaner beispielsweise am sehr hohen Konsumentenvertrauen. „Es spricht deshalb alles dafür, dass Trump 2020 wiedergewählt wird“, prognostiziert der Professor. Trumps Strategie im Handelsstreit mit China sieht Webersinke kritisch. Die sprachlichen Entgleisungen der trumpschen Twitter-Botschaften betrachtet der Professor mit einem Augenzwinkern: „Die hoheSchule der Diplomatie war gestern.“

Doch auch in Europa erwartet Webersinke einen noch weiter wachsenden Populismus. So etwa in Italien; „Irgendwann wird es dort Neuwahlen geben – dann kommt Matteo Salvini zurück“, glaubt der Ökonom. „Vielleicht sogar mit absoluter Mehrheit.“ Auch Frankreich ist nach Auffassung Webersinkes „auf dem Weg nach Italien“. Die Zugeständnisse des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an die Gelbwesten seien „richtig bitter“. Jetzt wachse die Verschuldung im Nachbarland stark. „Das nimmt dem Land jeglichen Entwicklungsspielraum“, fürchtet der Wirtschaftsexperte. (-jst-)

Franz Heinrich Bauer Asset Management: Ohne hohe Gebühren

Wie man in einem Umfeld ohne Zinsen sein Vermögen erfolgversprechend entwickeln kann, erläuterten in zwei Vorträgen Guido Bauer und Stefan Bauer, Geschäftsführende Gesellschafter der seit 47 Jahren in Münster ansässigen Franz Heinrich Bauer Asset Management. Langfristiger Vermögenserhalt und -aufbau seien ab einer gewissen Höhe auch ohne hohe Gebühren und Provisionen möglich.

Die erfahrenen Vermögensberater, die unter anderem über weltweite Kontakte zu Fondsmanagern verfügen, rieten dazu, Schwankungen grundsätzlich zu akzeptieren, aber mit einer Mehrsäulen-Strategie, darunter breit diversifizierte Fondsportfolios, zu arbeiten. So könne man eine Wertvernichtung vermeiden. (-wk-)

National-Bank: KI als große Chance

„Künstliche Intelligenz bietet große Chancen.“ Davon ist Dr. Frank Wohlgemuth überzeugt. Der Leiter Research bei der National-Bank in Essen sieht in der KI für die Geschäftsmodelle von Unternehmen, aber auch bei der Geldanlage große Potenziale. „Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen müssen aber stimmen“, formulierte Wohlgemuth als Bedingung. Der Finanzexperte rechnet damit, dass KI weltweit 75 Millionen Arbeitsplätze ersetzt, aber auch viele neue Stellen schafft. Er erwartet, dass der Markt für Künstliche Intelligenz bis zum Jahr 2025 um über 100 Prozent jährlich wächst.

Allerdings sei Deutschland bereits abgehängt. Kein Wunder: Während hierzulande von 2019 bis 2023 rund 500 Millionen € Förderung in diese Sparte flössen, seien es allein in der Stadt Shanghai 15 Milliarden €. Benjamin Lavarde, Certified Financial Planner und Certified Foundation & Estate Planner, nannte in seinem Vortrag die größten Vermögensvernichter. Das sind laut Lavarde die isolierte Betrachtung einzelner Fragestellungen, eine unprofessionelle Vermögenssteuerung und eine fehlende Vermögenssicherung. Hinzu käme – bei Unternehmen – eine ungeregelte Nachfolge und eine nicht vorhandene Notfallvorsorge. (-jst-)

Kroos Vermögensverwaltung: Drei Schritte zum Erfolg an der Börse

Die Inflation zehre die Sparguthaben langsam, aber sicher auf, weiß Peter Lackamp. Der Prokurist der Kroos Vermögensverwaltung rät deshalb zum Umdenken – und zum Engagement an der Börse. Dazu benötige der Anleger drei Dinge: Erstens den Mut, zum ersten Mal in Wertpapiere zu investieren. Zweitens Zeit, um Kursrückschläge am Aktienmarkt auszusitzen und drittens die Nerven, um auch in Schwächephasen noch gut zu schlafen. Christian Rullkötter, verantwortlich für den Dachfonds Fondspicker Global UI, räumte indes mit vielen Mythen rund um das Aktiengeschäft auf. Der Aktienhandel sei im höchsten Maße transparent, stehe in enger Verbindung zum Geschehen in den Unternehmen und sei auch für Kleinanleger interessant. „Geldanlage war noch nie so einfach wie heute.“ (-wk/jst-)

Spiekermann & Co. AG: Trends und Zyklen im Blick

Zyklen, Trends, psychologische Effekte an der Börse – für Mirko Kohlbrecher gehören sie zum Tagesgeschäft. Entsprechend ließ der Prokurist der Spiekermann & Co. AG die Besucher des Vermögenstags in zwei Vorträgen an seiner Analysearbeit teilhaben. „Kurzfristige Ereignisse stehen oft zu sehr im Fokus.“ Er riet den Zuhören, trotz aller Dynamik Entscheidungen auf Basis der langfristigen Entwicklungen zu treffen und nicht auf Kurz-Nachrichten zu schauen.

Beim Gold sieht Kohlbrecher den Beginn einer längeren Wachstumsphase, auch die Entwicklung bei den Aktien sei gut. Dabei sei es durchaus interessant, sich Geschäftsmodellen zuzuwenden, die ökologisch und ökonomisch gleichermaßen nachhaltig sind. Die Spiekermann & Co. AG, die inzwischen zu den bundesweit führenden unabhängigen Vermögensverwaltern gehört und kürzlich bei einem Depotklassen-Test von Capital die höchste Bewertung erhielt, setzt laut Filialleiterin Margarete Kordt (Münster) sehr stark auf optimale Prozessabläufe und eine ganzheitliche Betrachtung. (-wk-)

Sparkasse Münsterland Ost: „Setzen Sie immer die Fünf-Jahres-Brille auf“

Alarmierend war die Rechnung, die Marcus Wolscht aufmachte: Der Leiter Vermögensanlagen bei der Sparkasse Münsterland Ost zeigte auf, dass bei einem aktuell unverzinsten Guthaben von 10 000 € auf dem Sparbuch bei einer unterstellten Inflationsrate von 1,8 Prozent schon binnen zehn Jahren nur noch etwas mehr als 8000 € werden. Als alternative Anlageformen sieht Wolscht beispielsweise offene Immobilienfonds oder Aktien-Index-Zertifikate. Man müsse keine Angst vor einem Börsencrash haben. „Setzen Sie immer die Fünf-Jahres-Brille auf – mindestens“, riet der Finanzexperte. Es gebe Kursschwankungen an der Börse. „Aber langfristig wird man immer belohnt“, zeigte sich Wolscht optimistisch. Das habe sich auch nach der Finanzkrise 2008 gezeigt. Wer seine Aktien damals nicht verkauft habe, habe die Verluste schnell ausgeglichen. (-jst-)