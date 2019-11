Vapiano zieht Zwischenbilanz: Ein Lichtblick trotz tiefroter Zahlen

Im Jahr 2002 war das Unternehmen in Hamburg gestartet. Die Idee: eine Mischung aus Fast-Food-Restaurant und Italiener. In den ersten Jahren schrieb Vapiano eine Erfolgsgeschichte. Die Zahl der Filialen wuchs rasant – bis heute 235 in 33 Ländern auf fünf Kontinenten, darunter auch zwei in Münster und eine in Osnabrück, insgesamt 82 Lokale in Deutschland.

Seit dem Jahr 2015 hat sich die Lage der einzigen börsennotierten deutschen Gastronomiekette schrittweise verschlechtert. Medienberichte über hygienische Missstände und schlechte Arbeitsbedingungen lösten geschäftliche Schwierigkeiten aus. Außerdem übernahm sich Vapiano bei der Expansion. Es wurden viele neue Restaurants zu Verlustbringern. Hinzu kam, dass Konkurrenten wie die Kette L’Osteria Marktanteile gewannen. Der Kurs der Vapiano-Aktie ist seit dem Börsengang Juni 2017 um über 80 Prozent eingebrochen.

Gäste geben mehr Geld aus

Doch jetzt sieht das Unternehmen trotz weiter hoher Verluste erste Fortschritte auf dem Sanierungskurs. Immerhin habe jeder Kunde in den ersten neun Monaten dieses Jahres im Schnitt fünf Prozent mehr Geld ausgegeben als zuvor, teilte Vapiano am Mittwoch am Firmensitz in Köln mit. Damit lag der sogenannte Durchschnittsbon pro Besuch in den Selbstbedienungslokalen bei über zwölf Euro. Außerdem gelang es den Materialaufwand zu reduzieren – auch deshalb, weil die Menükarte abgespeckt wurde.

Dennoch: Die Gewinnrechnung färbte sich noch tiefer rot. In den ersten drei Quartalen 2019 wuchs der Verlust von 29,4 auf 46,1 Millionen €. Allerdings hätten Sondereffekte eine große Rolle gespielt, wurde betont.

Die Erlöse stiegen zwar kräftig um über neun Prozent auf 296 Millionen Euro. Auslöser dieses Zuwachses waren aber zahlreiche Neueröffnungen.

Auf gleicher Fläche gab es hingegen erneut starke Einbußen von minus 4,2 Prozent. Damit verfehlt die Firma bisher knapp ihre Prognose für das Gesamtjahr 2019. Danach soll der flächenbereinigte Umsatz lediglich um zwei bis vier Prozent sinken.

Gewinne erst für 2021 erwartet

Vapiano-Chefin Vanessa Hall gab sich dennoch optimistisch und bestätigte ihre zuvor ausgegebenen Jahresziele. Das Geschäft sei zuletzt im Rahmen ihrer Erwartungen verlaufen, erklärte sie und verwies auf den vom Vorstand entwickelten Umstrukturierungsplan. „Die Maßnahmen greifen und haben bereits positiven Einfluss auf das Gästeerlebnis und die operative Entwicklung von Vapiano.“ Tatsächlich hat sich das Geschäft zuletzt stabilisiert – betrachtet man nur das dritte Quartal, lag der Verlust in etwa gleich hoch wie zuvor.

Selbst die Firmenspitze rechnet nicht mit einer kurzfristigen Rückkehr in die Gewinnzone. Erst für 2021 erwartet die Chefetage wieder schwarze Zahlen. Bis dahin wird weiter saniert. 30 Millionen Euro hat der Vorstand von den Investoren und Banken für die Neuaufstellung erhalten.