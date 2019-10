Brexit-Volten beeindrucken Dax kaum

Der deutsche Leitindex schaffte es nach einem verhaltenen Auftakt auf ein neues Hoch seit Juli vergangenen Jahres, dann ging ihm allerdings schnell die Kraft aus - am Nachmittag stand noch ein Plus von 0,06 Prozent auf 12.762,57 Punkte zu Buche.

Der MDax für mittelgroße Werte verlor zuletzt 0,40 Prozent auf 26.141,29 Punkte, und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,28 Prozent auf 3594,77 Zähler.

Aus der Halbleiterbranche litten vor allem die Aktien von Infineon und des Chipindustrie-Ausrüsters Aixtron dauerhaft unter einem schwachen Ausblick des US-Chipkonzerns Texas Instruments: Mit Verlusten von jeweils etwa zweieinhalb Prozent zählten sie zu den größten Verlierern im Dax beziehungsweise im Nebenwerte-Index SDax.

Dagegen verzeichnete der Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor nur ein Minus von gut einem halben Prozent, und Papiere des Halbleiterwafer-Herstellers Siltronic drehten sogar mit rund einem Prozent ins Plus.

Carl Zeiss Meditec enttäuschte mit seinen endgültigen Gewinnkennziffern für das vergangene Geschäftsjahr. Daraufhin weiteten die jüngst noch rekordhohen Aktien ihre Verluste auf fast zwölf Prozent aus, was den letzten Platz im MDax bedeutete. Der Medizintechnik-Konzern verdiente im laufenden Geschäft wegen unerwartet hoher operativer Kosten im Schlussquartal doch nicht ganz so gut wie zunächst gedacht.

KWS Saat überzeugte hingegen mit den vorläufigen Resultaten für das vergangene Geschäftsjahr sowie mit dem Ausblick: Die Aktien eroberten dank eines Kursanstiegs um fast vier Prozent die SDax-Spitze. Der Saatguthersteller konnte dank guter Geschäfte mit Getreide- und Maissaat den Umsatz sowie die Gewinne steigern und will im neuen Jahr noch einen Zahn zulegen.

Die Umlaufrendite fiel von minus 0,38 Prozent am Vortag auf minus 0,41 Prozent. Am Anleihemarkt stieg der Rentenindex Rex um 0,13 Prozent auf 145,01 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,07 Prozent auf 171,74 Punkte. Der Euro kostete zuletzt 1,1122 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1130 (Montag: 1,1173) Dollar festgesetzt und der Dollar hatte damit 0,8985 (0,8950) Euro gekostet.