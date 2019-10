Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich nach einem sehr schwachen Oktober-Auftakt zum Wochenstart etwas stabilisiert. Der Leitindex musste am Morgen zunächst um die 12.000 Punkte kämpfen, die er im Zuge seiner Erholung am vergangenen Freitag in letzter Minute zurückerobert hatte.