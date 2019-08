Am Nachmittag verzeichnete der Leitindex ein Plus von 1,22 Prozent auf 11.983,21 Punkte. Nachdem er zum Wochenbeginn zunächst abgetaucht war, liegt er inzwischen mit mehr als drei Prozent im Plus.

Im August steht aber bislang noch ein Minus von 1,7 Prozent. Der MDax, in dem mittelgroße Unternehmen gebündelt sind, gewann am Freitag gegen Nachmittag mit 25.817,13 Punkten 1,68 Prozent dazu.

Am Nachmittag standen die Aktien der Deutschen Börse mit einem Plus von 5,59 Prozent weit vorne im Dax. Marktteilnehmer hofften zuletzt, dass die Papiere des Börsenbetreibers in den EuroStoxx 50 aufgenommen werden, den Leitindex der Eurozone.

Schlusslicht im Leitindex waren dagegen Fresenius-Aktien, die nach einem Analystenkommentar um 0,76 Prozent nachgaben.

Gewinner über alle wichtigen Indizes hinweg waren Immobilienkonzerne. Informationen über abgeschwächte Pläne zum Berliner Mietendeckel gaben den Papieren Auftrieb. Besonders steil ging es für die Anteile der Unternehmen mit großen Berlin-Beständen nach oben - namentlich sind das vor allem die Deutsche Wohnen, die um gut 10,33 Prozent zulegte, und Ado Properties, die 7,91 Prozent dazu gewann.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei minus 0,69 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,03 Prozent auf 147,13 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,07 Prozent auf 179,11 Punkte zu. Der Euro kostete zuletzt 1,1039 US-Dollar und war damit fast unverändert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag 1,1072 (Mittwoch: 1,1083) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9032 (0,9023) Euro.