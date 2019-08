Der Dax verlor am Nachmittag im Vergleich zum Vortagesschluss 1,04 Prozent auf 11.722,27 Punkte. Auf Wochensicht zeichnet sich damit für das wichtigste deutsche Börsenbarometer ein Verlust von rund 1,3 Prozent ab. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen repräsentiert, sank am Freitag um 0,58 Prozent auf 25.444,60 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone büßte rund 1 Prozent ein.

Unter den Einzelwerten standen die Bayer-Aktien im Anlegerfokus. Eine mögliche Einigung in den Rechtsstreitigkeiten um das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat trieb den Aktienkurs in der Spitze um 11 Prozent nach oben. Zuletzt betrug das Plus allerdings nur noch 3,5 Prozent. Kreisen zufolge streben die Leverkusener einen Vergleich an und wollen bis zu 8 Milliarden US-Dollar zahlen, um die Klagen der zuletzt 18.400 Glyphosat-Kläger beizulegen.

Nach endgültigen Zahlen von Hella für das abgelaufene Geschäftsjahr verloren die Papiere des Autozulieferers 5,7 Prozent. Am Markt überwögen nach wie vor die Sorgen um die Schwäche des weltweiten Automobilmarktes, sagte ein Händler. Er verwies auf die Kursverluste anderer Zulieferer wie Dürr (minus 6,9 Prozent) und Leoni (minus 5,2 Prozent).

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite auf ein neues Rekordtief bei minus 0,60 Prozent. Am Donnerstag hatte die Rendite noch bei minus 0,58 Prozent gelegen. Der Rentenindex Rex gewann 0,10 Prozent auf 146,56 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,09 Prozent auf 177,23 Punkte nach.

Der Kurs des Euro notierte zuletzt bei 1,1199 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1193 (Mittwoch: 1,1202) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8934 (0,8927) Euro gekostet.