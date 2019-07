Frankfurt/Main (dpa) - Nach einem schwungvollen Start in den Tag hat sich im Dax bis zum Donnerstagnachmittag nur wenig getan.

Weiter angetrieben von Hoffnungen auf eine anhaltend lockere Geldpolitik der Notenbanken war der Leitindex am Morgen mit 12.656 Punkten noch auf ein neues Hoch seit August geklettert. Zuletzt gewann er noch 0,13 Prozent auf 12.633,20 Punkte dazu. Auslöser für die jüngsten Zinsfantasien war die Nominierung von Christine Lagarde als neue EZB-Chefin.

Am Donnerstag fehlt nun allerdings ein wenig die Unterstützung der Wall Street, da der US-Aktienmarkt wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen bleibt.

Der Index für mittelgroße Unternehmen MDax war mit minus 0,02 Prozent auf 26.008,48 Punkte kaum verändert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat mit plus 0,03 Prozent ebenfalls auf der Stelle.

Bei den Unternehmen richteten Anleger ihren Blick auf Thyssenkrupp. Das Bankhaus Metzler hatte die Papiere des Stahlherstellers zum Verkauf empfohlen. Die Aktie landete mit einem Minus von 1,70 Prozent am Dax-Ende.

Den ersten Platz im MDax sicherten sich die Papiere des Kupferproduzenten Aurubis. Hier kurbelte ein optimistischer Analystenkommentar die Nachfrage an. Die Aktie gewann am Nachmittag 2,26 Prozent. Ein Übernahmeangebot durch Finanzinvestoren verhalf den Osram-Aktien zu einem Plus von 2,11 Prozent. Sie waren allerdings schon am Mittwoch nach Berichten über eine bevorstehende Offerte deutlich nach oben geschnellt.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite auf einem Rekordtief von minus 0,40 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,02 Prozent auf 145,24 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,12 Prozent auf 173,87 Punkte zu. Der Euro kostete zuletzt 1,1288 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1293 (Dienstag: 1,1301) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8855 (0,8849) Euro.