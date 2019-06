Nach einem Jahreshoch bei 12 438 Punkten hatte der deutsche Leitindex bereits die vergangenen drei Handelstage mit Verlusten beendet.

Auch im breiteren Markt ging es zur Wochenmitte bergab. Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, gab zuletzt um 0,64 Prozent auf 25 283,19 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,17 Prozent auf 3438,38 Zähler.

Die Notenbanken hatten in der vergangenen Woche mit der Aussicht auf eine lockere Geldpolitik noch für Euphorie an den Weltbörsen gesorgt, doch der Schwung ist mittlerweile verpufft. Nun sorgen sich die Anleger wieder um die Konjunkturaussichten und die zahlreichen schwelenden politischen Konflikte, etwas zwischen den USA und dem Iran. Für Nervosität sorgt auch das anstehende Treffen von US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping zum Handelskonflikt ihrer Länder im Rahmen des G20-Gipfels am Wochenende.

Die Aktien von Thyssenkrupp kletterten mit einem Aufschlag von zeitweise mehr als vier Prozent an die Dax-Spitze. Für Auftrieb sorgten Spekulationen über ein Kaufangebot für die Aufzugsparte des Essener Konzerns.

Gleich mehrere positive Analystenstudien gaben den Adidas-Aktien Rückenwind, darunter eine Kaufempfehlung der Berenberg-Bank. Mit einem Aufschlag von knapp drei Prozent nahmen sie am Morgen Kurs zurück in Richtung ihres kürzlich erreichten Rekordhochs bei knapp 275 Euro.

Dagegen gab Berenberg-Analyst William Fitzalan Howard in einer Ersteinschätzung der Aktien des Flughafenbetreibers Fraport eine Verkaufsempfehlung ab - was den Papieren ein Minus von rund zwei Prozent einbrockte. Brenntag-Papiere weiteten ihre Vortagesverluste aus und sackten am MDax-Ende um mehr als viereinhalb Prozent ab.