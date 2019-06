Medien zufolge wollen die USA die Frist vor neuen Zöllen für bestimmte Produkte aus China verlängern.

Der Dax stieg damit wieder über die vielbeachtete Marke von 12.000 Punkten und notierte zuletzt 0,72 Prozent im Plus bei 12.039,25 Zählern. Damit deutet sich für das Börsenbarometer ein Wochenplus von rund zweieinhalb Prozent an. Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, gewann am Freitag 0,31 Prozent auf 25.044,41 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,1 Prozent aufwärts.

Im Branchentableau litt der Immobiliensektor weiterhin unter dem drohenden politischen Verbot von Mietsteigerungen in Berlin und bildete erneut das Schlusslicht. Presseberichten zufolge will die Berliner Landesregierung die Wohnungsmieten ab 2020 für fünf Jahre einfrieren. So waren Vonovia mit einem Verlust von 0,9 Prozent erneut schwächster Wert im Dax. Ado Properties sackten um weitere 4,8 Prozent ab und Adler Real Estate um 4,5 Prozent.

Im MDax waren die Papiere der Deutsche Wohnen mit minus 7,4 Prozent ganz unten zu finden. Sie litten zusätzlich unter einer Abstufung der US-Investmentbank Morgan Stanley. Bereits am Donnerstag waren die Aktien um fast 8 Prozent eingebrochen.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,28 Prozent am Vortag auf minus 0,27 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,08 Prozent auf 144,27 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,26 Prozent auf 171,73 Punkte.

Ein Euro kostete zuletzt 1,1320 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1266 (Mittwoch: 1,1257) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8876 (0,8883) Euro gekostet.