Ohne Stolpersteine von der Europawahl und relevante Neuigkeiten zum amerikanisch-chinesischen Handelsstreit schloss der Dax am Montag 0,50 Prozent höher bei 12.071,18 Punkten, nachdem er in der Vorwoche noch um knapp 2 Prozent abgerutscht war. Der MDax mit den enthaltenen mittelgroßen Werten gewann am Montag 0,29 Prozent auf 25.234,06 Punkte.

Die am Wochenende beendeten Wahlen zum Europäischen Parlament waren zumindest kein Belastungsfaktor für die hiesige Börse. «Pro-europäische Parteien halten weiterhin die Mehrheit im Parlament, und das nach einer weitaus höheren Wahlbeteiligung als erwartet», stellte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets fest. Der befürchtete Sturm der Europagegner sei damit ausgeblieben. Für den Stillstand in der Berliner Großen Koalition gebe es ebenfalls Hoffnung. «In Kombination mit der Wahlschlappe der SPD in der eigenen Hochburg Bremen gerät das Zweckbündnis zunehmend unter Handlungsdruck», so Stanzl weiter.