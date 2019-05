Kerkhoff hatte vor knapp zwei Wochen überraschend seine ursprünglichen Pläne aufgegeben, das Traditionsunternehmen in zwei eigenständige, börsennotierte Unternehmen für Werkstoffe und Industriegüter aufzuspalten. Stattdessen will er den Konzern jetzt als Ganzes erhalten, aber flexibler machen. Dazu sollen die Konzernzentrale in eine Dachgesellschaft umgebaut werden und die einzelnen Sparten mehr Selbstständigkeit erhalten.

Auslöser für den Strategieschwenk war der Widerstand der Brüsseler Wettbewerbshüter gegen die geplante Fusion der Stahlsparte von Thyssenkrupp mit dem indischen Konkurrenten Tata. Die neue Ausrichtung ist verbunden mit einem harten Sanierungskurs. In den kommenden drei Jahren sollen 6000 Stellen abgebaut werden. Neben der Stahlsparte dürfte der Jobabbau auch die Verwaltung treffen. Dort will Kerkhoff die jährlichen Kosten von derzeit 380 Millionen Euro auf unter 200 Millionen Euro in etwa halbieren.

Mit der IG Metall hat der Vorstand eine Grundsatzvereinbarung geschlossen, derzufolge es betriebsbedingte Kündigungen nur im Ausnahmefall geben soll. Für die deutschen Stahlstandorte gelten bis Ende des Jahres Beschäftigungs- und Standortgarantien. Die Gewerkschaft fordert, dass sie auch danach bestehen bleiben.

Nachdem bereits wichtige Ausschüsse und das Präsidium des Aufsichtsrats mit den Stimmen der Gewerkschaften Zustimmung zum Konzept von Kerkhoff empfohlen haben, wird das Ja des Kontrollgremiums erwartet.