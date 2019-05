Dax legt deutlich zu

Der deutsche Leitindex knüpfte mit einem Aufschlag von 1,74 Prozent an seine Gewinne vom Vortag an - und schloss mit 12.310,37 Punkten auf dem höchsten Stand des Tages. Nach einem schwächeren Start hatte er es gegen Mittag aus dem Tal geschafft und seine Gewinne später dank der ebenfalls festeren US-Börsen deutlich ausgebaut. Der MDax der mittelgroßen Werte schaffte es vor diesem Hintergrund mit 1,65 Prozent ins Plus auf 25.982,58 Punkte.

Anleger wurden weiter ermutigt davon, dass die Entscheidung über höhere US-Zölle auf Autoimporte angeblich um bis zu sechs Monate verschoben werden soll. «Ganz offenkundig scheut Donald Trump den Handelskrieg an zwei Fronten», kommentierte Analyst Tobias Basse von der NordLB. Das sich abzeichnende neue Timing lasse die Vermutung zu, dass der US-Präsident im Konflikt mit Peking bis dahin auf eine recht zügige Einigung hoffe. Dies spreche für mehr Risikofreude bei den Investoren, so Basse.

Im Automobilsektor ließen es die Anleger aber erst einmal ruhiger angehen, nachdem die Branchenwerte am Vortag von der Spekulation über die erst spätere Zollentscheidung besonders deutlich profitiert hatten. Die Aktien von Daimler, Volkswagen und BMW gaben um bis zu 0,7 Prozent nach. Noch etwas mehr gaben Autozulieferer nach: Die Dividendenzahlung der Deutschen Post außen vor gelassen, waren Anteile von Continental mit 1,4 Prozent der größte Dax-Verlierer.

Eine Stütze für den Index waren die seit Tagen schon schwankungsreichen Aktien von Thyssenkrupp mit einem Satz nach oben um mehr als 9 Prozent. Nach dem Kursfeuerwerk vom vergangenen Freitag wegen einer strategische Kehrtwende und zuletzt drei verlustreichen Tagen ging es für die Aktien nun wieder aufwärts, nachdem ein Bericht über angebliches Interesse des finnischen Kone-Konzerns an der Aufzugssparte die Runde gemacht hatte.

Im MDax sorgte die Spekulation über einen möglichen Bieter am Donnerstag für eine Erholung bei den Aktien von Osram. Am Vortag waren sie noch auf den tiefsten Stand seit 2014 gefallen, nun ging es um 5,3 Prozent nach oben. Die Spekulation drehte sich um die Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle, mit denen derzeit bekannterweise Gespräche laufen.

An den europäischen Börsen war das Bild am Ende ähnlich positiv wie beim Dax. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone legte am Ende um 1,56 Prozent auf 3438,56 Punkte zu. An den Länderbörsen legte der Cac 40 in Paris um 1,4 und der FTSE 100 in London um 0,8 Prozent zu. In New York stand der Dow Jones Industrial zum Handelsschluss in Europa mit etwa 1 Prozent im Plus.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,17 Prozent am Vortag auf minus 0,18 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,02 Prozent auf 143,60 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,07 Prozent auf 166,90 Zähler nach.

Der Eurokurs gab nach, die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1177 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor noch auf 1,1203 (Mittwoch: 1,1183) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8926 (0,8942) Euro gekostet.