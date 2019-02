Der Dax notierte am späten Vormittag 0,18 Prozent tiefer bei 11.484,20 Zählern. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank um 0,08 Prozent auf 24.340,34 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,26 Prozent ein.

Unter den Einzelwerten waren die BASF-Aktien im Fokus. Mit einem Kursplus von 3,6 Prozent standen sie an der Dax-Spitze. Der weltgrößte Chemiekonzern will trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs im vergangenen Jahr etwas mehr Geld an die Aktionäre ausschütten. Börsianern zufolge sorgte aber vor allem der Ausblick der Ludwigshafener für Optimismus - insbesondere die erwartete leichte Erholung der Geschäfte mit der Automobilindustrie.

Nach dem von einem enttäuschenden Ausblick belasteten Wochenstart fielen die Covestro-Aktien um weitere 3 Prozent zurück und lagen damit am unteren Ende des Dax-Tableaus.

Eingetrübte Aussichten von Aixtron ließen die Aktien des auf die Halbleiterindustrie spezialisierten Anlagenbauers um mehr als 8 Prozent einbrechen. Der Ausblick für 2019 lese sich sehr vorsichtig, obwohl Aixtron ein gutes Zahlenwerk für das abgelaufene Jahr präsentiert habe, sagte ein Händler am Morgen.

Der Veranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim profitierte 2018 von boomenden Kartenverkäufen und einem gut laufenden Geschäft mit Konzertveranstaltungen. Umsatz und operatives Ergebnis legten zweistellig zu. Die Anleger stellte dies aber offenbar noch nicht zufrieden, denn die CTS-Aktien gaben um rund 1,5 Prozent nach.

Die Zalando-Aktien sackten um 2,6 Prozent ab und waren damit Schlusslicht im MDax. Zuvor hatten Analystenhäuser ihre Kursziele gesenkt und die Papiere des Online-Modehändlers abgestuft.