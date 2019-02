Dax erklimmt Hürde von 11.500 Punkten

Der Dax pendelte im Verlauf um die viel beachtete und als Widerstandsbereich geltende Marke von 11.500 Punkten und hielt sich am Nachmittag leicht darüber. Zuletzt notierte der Leitindex 0,56 Prozent höher bei 11.521,65 Zählern.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, legte um 0,14 Prozent auf 24.396,02 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um rund 0,4 Prozent vor.

Am Sonntagabend hatte US-Präsident Donald Trump die am 1. März endende Frist zur Erhöhung der US-Strafzölle auf chinesische Importe verschoben. Zudem stellte er einen Gipfel mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Aussicht, sollte es zusätzliche Fortschritte bei den Gesprächen geben. «Ein sehr gutes Wochenende für die USA und China», schrieb Trump auf Twitter. Händler warnten aber unisono vor zu viel Optimismus, da Trump als unberechenbar gelte und ein Scheitern der Verhandlungen jederzeit möglich sei.

Aus Branchensicht waren zum Wochenauftakt die Aktien der Autohersteller und -zulieferer am stärksten gefragt. So verbuchten die Papiere von BMW, Volkswagen und Daimler Kursgewinne zwischen 1,5 und 3,4 Prozent. Die Anteilsscheine von Hella und Schaeffler rückten um 3,6 beziehungsweise 3,0 Prozent vor. Auch europaweit stand der Autosektor mit einem Plus von rund 2 Prozent an der Spitze im Branchentableau.

Maue Gewinnaussichten von Covestro haben die Erholung der Papiere des Kunststoffkonzerns vorerst ausgebremst. Zuletzt knickten sie um 3,8 Prozent ein und waren damit klares Schlusslicht im Dax.

Senvion-Papiere fielen zeitweise um fast ein Viertel ihres Börsenwertes auf 1,00 Euro und damit auf ein neues Rekordtief. Zuletzt notierten sie noch 13 Prozent niedriger. Vor Beginn der inzwischen zehnmonatigen Verlustserie hatten sie noch über 10 Euro gekostet. Nun laufen Gespräche mit dem Hauptaktionär, den Kreditgebern und anderen Finanzierungsquellen, um die Finanzierung der Gesellschaft sicherzustellen. Erst in der Vorwoche musste der Windkraftanlagen-Hersteller erneut seine Ziele kappen.

Am deutschen Anleihenmarkt stagnierte die Umlaufrendite bei 0,01 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,01 Prozent auf 142,36 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,20 Prozent auf 166,30 Punkte. Der Euro kostete zuletzt 1,1357 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1325 Dollar festgesetzt.