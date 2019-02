Optimismus hält an - Dax zeitweise über 11.500 Punkte

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger auch zum Wochenschluss ihren Optimismus beibehalten. So war der Dax im Handelsverlauf am Freitag auf ein Jahreshoch von 11.504 Punkte gestiegen.