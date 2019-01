Der Leitindex gab am Nachmittag um 0,51 Prozent auf 11.148,40 Punkte nach. Von der Wall Street wird es keine Impulse geben, dort wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Am Freitag hatten Hinweise auf eine mögliche Einigung im amerikanisch-chinesischen Handelskrieg die Börsen noch kräftig angetrieben. Der Dax war auf den höchsten Stand seit Anfang Dezember geklettert. Neue Zahlen aus China untermauerten am Montag jedoch die Sorgen: Die Wirtschaft des Landes wuchs im vergangenen Jahr so langsam wie seit fast drei Jahrzehnten nicht mehr.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte dagegen um gut ein halbes Prozent auf 23.297 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor rund ein Drittelprozent.

Enttäuschende Wachstumsprognosen des Konsumgüterkonzerns Henkel ließen den Aktienkurs einbrechen. Er fiel um 8,6 Prozent auf den tiefsten Stand seit rund drei Jahren und lagen abgeschlagen am Dax-Ende.

Papiere der Deutschen Telekom verloren 2 Prozent. Die Berenberg Bank senkte die Empfehlung für die T-Aktie auf «Verkaufen».

Eine Hochstufung der Fraport-Aktie durch die US-Investmentbank hatte ein Kursplus des Flughafenbetreibers von gut 3 Prozent zur Folge.

Aktien des Zahlungsdienstleisters Wirecard setzten die Anfang des Jahres begonnene Erholung fort, sie stiegen um 3,6 Prozent. Im Herbst waren sie von fast 200 Euro bis auf gut 124 Euro eingebrochen.

Am deutschen Rentenmarkt gab die Umlaufrendite von 0,11 Prozent am Freitag auf 0,10 Prozent nach. Der Rentenindex Rex stieg um 0,06 Prozent auf 141,87 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,10 Prozent auf 164,22 Punkte zu. Der Euro kostete zuletzt 1,1362 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1402 (Donnerstag: 1,1396) US-Dollar festgesetzt.