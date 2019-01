Der Dax sank in den ersten Handelsminuten um 0,08 Prozent auf 11.210,11 Punkte. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax stieg indes um 0,14 Prozent auf 23.722,11 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um rund 0,1 Prozent zu.

Die Berichtssaison setzte sich zur Wochenmitte in der ersten Börsenliga mit Wirecard und Siemens fort. Am Abend rückt dann die US-Notenbank Fed mit ihrer Zinsentscheidung in den Fokus. Ansonsten stehen die Handelsgespräche zwischen den USA und China sowie das Thema Brexit im Mittelpunkt des Interesses.