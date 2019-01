Später kam ein starker US-Arbeitsmarktbericht, der die jüngsten Sorgen um die Weltkonjunktur etwas linderte, hinzu. Gleichzeitig signalisierte die amerikanische Notenbank Fed eine dennoch behutsame Geldpolitik.

Nach einem freundlichen Start baute der Dax seine Gewinne aus und nahm mit der starken Wall Street noch mehr Fahrt auf. Zum Börsenschluss stand ein Plus von 3,37 Prozent auf 10.767,69 Punkte zu Buche. Damit verzeichnete er in der verkürzten ersten Handelswoche des neuen Jahres einen Gewinn von fast zwei Prozent. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Freitag um 2,99 Prozent auf 22.038,06 Zähler bergauf.