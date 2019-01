Viele Anleger warten auf Aussagen über Fortschritte in den Zoll-Verhandlungen zwischen China und den USA. Am Nachmittag verlor der Dax 0,53 Prozent auf 10.710,93 Punkte. Am Freitag noch war er um 3,4 Prozent hochgesprungen und hatte damit erste Handelswoche im neuen Jahr mit einem knapp zweiprozentigen Gewinn beendet.

Der MDax als Index der mittelgroßen Unternehmen legte zum Wochenstart um 0,21 Prozent auf 22.084,33 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,59 Prozent.

Der Blick auf die Branchen zeigt eine Tendenz in Richtung mehr Risiko. Während defensive, also weitgehend konjunkturunabhängige Sektoren wie der Lebensmittel-, Pharma- oder Immobilien-Sektor nachgaben, waren vor allem Aktien aus der konjunktursensiblen Technologie-Branche die Favoriten.

Im Dax und MDax bestätigte sich das: Wirecard und Infineon legten als Spitzenreiter im Leitindex zwischen 2,1 und 2,7 Prozent zu. Das Papier des Gesundheitskonzerns Fresenius zählte dort mit minus 1,6 Prozent zu den schwächsten Werten.

Im MDax waren die Papiere des Halbleiterwafer-Herstellers Siltronic Spitzenwert mit 6,0 Prozent, während die der Optikerkette Fielmann am Index-Ende 2,2 Prozent einbüßten.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,08 Prozent am Freitag auf 0,09 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,08 Prozent auf 141,94 Punkte. Der Bund-Future rückte um 0,04 Prozent auf 164,10 Punkte vor. Der Eurokurs stieg bis zum frühen Nachmittag auf 1,1451 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1403 Dollar festgesetzt.