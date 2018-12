Gleichzeitig wiederholte er seine scharfe Kritik an der US-Notenbank. Diese hatte vergangene Woche entschieden, den Leitzins anzuheben.

«Ich denke, es ist eine großartige Gelegenheit zu kaufen. Wirklich eine großartige Gelegenheit zu kaufen», sagte Trump am ersten Weihnachtsfeiertag vor Reportern im Weißen Haus. Er habe «großes Vertrauen» in US-Unternehmen, betonte der Präsident.

Trump sieht die steigenden Aktienkurse im ersten Jahr seiner Amtszeit als seinen Verdienst an und reagiert mit zunehmendem Zorn auf die derzeit sinkenden Märkte. Im Zentrum seiner Kritik steht die Notenbank, da die Federal Reserve die Zinssätze unter Hinweis auf die Wirtschaftsdaten langsam, aber stetig erhöhte.

Die wichtigsten US-Aktienindizes hatten am Montag weiter an Boden verloren. Der Dow Jones Industrial Average ging um fast 3 Prozent und der S&P 500 um rund 2,5 Prozent zurück. Die Indizes bewegen sich für das Gesamtjahr im negativen Bereich. Am Dienstag waren die US-Börsen wegen des Weihnachtsfeiertags geschlossen.

Zusätzlich zur der Talfahrt der Märkte befindet sich die US-Bundesregierung seit Samstag auch einem teilweisen Stillstand der Regierungsgeschäfte. Trump will diesen sogenannten Shutdown erst beenden, wenn er mehr Geld für seine Grenzmauer mit Mexiko erhält.