Für die jetzige Produktionsmenge gebe es zu viele Mitarbeiter. «Jetzt kann man überlegen, mit weniger Leuten zu arbeiten. Oder mit den gleichen ‎Leuten mehr Output erzeugen», sagte Schot. Er wolle Letzteres und müsse dazu die Unternehmensstrategie fokussieren: «Wir machen gerade zu ‎viel.»

Als Konsequenz aus dem ‎Dieselskandal forderte Schot geringeres Hierarchiedenken und größere Ehrlichkeit in der konzerninternen Kommunikation ein. «Ich will Leute mit hundert Prozent ‎Transparenz», sagte er der «Süddeutschen». «Da reicht es mir nicht, dass wahr ist, was mir die Leute sagen. ‎Ich will, dass mir die Leute alles sagen, was wahr ist.» Fehler müssten ‎offen besprochen werden.

Schot führt Audi seit der Verhaftung seines Vorgängers Rupert Stadler im Juni als ‎Interimschef. Zum 1. Januar 2019 wird der Niederländer regulärer Audi-Vorstandschef und rückt zudem in den Wolfsburger Konzernvorstand des Mutterkonzerns Volkswagen auf. Für Schot ist es eine Blitzkarriere: Erst seit September 2017 gehört er dem Audi-Vorstand in Ingolstadt an. Zuvor war der frühere Daimler-Manager fünf Jahre Vertriebschef bei VW-Nutzfahrzeuge.