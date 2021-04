Corona-Pandemie trifft Migranten besonders

Das Thema ist heikel, nahe am Tabu. Wer auch immer es aufgreift, läuft Gefahr, entweder in die Rassismus-Ecke gestellt zu werden oder aber Applaus von unerwünschter Stelle, zum Beispiel von der AfD, zu bekommen. Inzwischen aber gibt es belastbare Studien mit Zahlen, die der Politik neue Aufgaben zuweisen: Das Coronavirus grassiert besonders stark in Wohn­gegenden mit hoher Arbeitslosigkeit, mit hohem Ausländer- und Migrationsanteil, in Gegenden, die man als soziale Brennpunkte bezeichnet.

Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, hatte bereits im März erläutert, dass ca. 50 Prozent der Coronapatienten auf den Intensivstationen einen Migrationshintergrund aufwiesen. Bestätigt wurden diese Zahlen insofern nicht, als dass die Krankenhäuser keine Statistiken führen mit Herkunft oder Religionszugehörigkeit der Patienten. Thomas Voshaar, Präsident des Verbandes Pneumologischer Kliniken und in Moers Chefarzt einer der größten Lungenkliniken Deutschlands, spricht gegenüber der Zeitung „Die Welt“ von einer Quote von 30 Prozent, Kollegen anderer Krankenhäuser sprächen von 30 bis 60 Prozent Patienten mit Migra­tionshintergrund.

Voshaar weiter: „Das nicht anzusprechen, ist Rassismus. Weil wir den Betroffenen dann nicht helfen können. Wegschauen, weil man politisch korrekt sein will, kostet Menschenleben.“

Arbeitslosenquote und Migrationsanteil

Geodatenforscher von „infas 360“ haben sich die Rheinmetropole Köln und die Stadt Duisburg ausgesucht, um deren Infektionsdaten mit adressgenauen sozio-demografischen, ökonomischen und infrastrukturellen Informationen anzureichern – mit dem Ziel herauszufinden, welche Faktoren das Risiko, mit Corona infiziert zu werden, erhöhen.

In beiden Städten kommen die Wissenschaftler zu ähn­lichen Ergebnissen: Die Arbeitslosenquote und der Migrationsanteil sind die sozioökonomischen Merkmale, die die Erkrankungsquote maßgeblich beeinflussen. In Köln haben der Studie zu­folge Migranten aus Ländern der früheren Sowjetunion ein höheres Infektionsrisiko als Menschen mit türkischer Herkunft. Unabhängig von der Nationalität kommen die Wissenschaftler auch zu der Erkenntnis, dass das Erkrankungs-Risiko mit sinkender Kaufkraft steigt.

All das hat etwas zu tun mit Bevölkerungsdichte, mit beengten Wohnverhältnissen, mit einem Leben in Armut. Und mit Arbeitsplätzen in Dienstleistungs-, Reinigungs- oder auch Pflege­berufen, die kein Homeoffice kennen. Und im Unterschied zum Single-Leben oder der Kleinfamilie führt natürlich auch der kulturelle Hintergrund der Großfamilie mit der Tradition religiöser Feste und Feiern zu einem höheren Infektions-Risiko.

In der Pandemie gibt es aber keinen Kulturrabatt, erklärt Ali Ertan Toprak, Prä­sident der Bundesarbeits­gemeinschaft der Immigrantenverbände in Deutschland, gegenüber dem Magazin „Focus“. Toprak verweist darauf, dass manche ethnischen Gruppen die klassischen Medienkanäle nicht nutzen und zum Beispiel viele türkischstämmige Bewohner sich noch immer aus türkischen Medien informieren, die die in Deutschland geltenden Regeln eher nicht kommunizieren.

Ob Sprachbarriere und/oder die Lebens- und Arbeitsbedingungen vieler Menschen mit Migrationshintergrund: Für das Impfen zu werben, ist in dieser Bevölkerungsgruppe nach Aussage von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eine echte Herausforderung, wird der Ahauser aus der CDU-Präsidiumssitzung zitiert. Die NRW-Integrationsstaatssekretärin Serap Güler fordert angesichts der Zahlen besondere Impfangebote für Stadtteile mit hohem Migrationsanteil. „Die Entsendung von Impfmobilen ist in jedem Fall richtig. Wir müssen dort den Impfstoff zu den Menschen bringen“, sagt sie der „Rheinischen Post“. Eine Impfung in Vierteln, die hohe Inzidenzen hätten, helfe auch allen anderen, etwa im öffentlichen Nahverkehr.