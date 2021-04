Der tiefe Fall des einstigen Stars

Als sich in der riesigen Fußballarena in Düsseldorf gerade einmal 2844 Zuschauer versammelten, um das Drittliga-Spiel zwischen dem KFC Uerdingen und Preußen Münster zu verfolgen, wurde auch Christoph Metzelder gesehen. Allein sah er sich das Spiel an, weit entfernt von allen anderen Besuchern. Es war der 22. Februar 2020 – schon zuvor war er weitgehend abgetaucht, seitdem ist er gar nicht mehr zu sehen gewesen in der Öffentlichkeit. Am Donnerstag wird Metzelder aber wieder auf der Bildfläche erscheinen: Drei Prozesstage sind bis zum 10. Mai angesetzt im Amtsgericht in Düsseldorf-Oberbilk (Kz. 126 Ds – 71 Js 1108/19 – 590/20) – begleitet von einem gewaltigen Medienaufgebot.

Der inzwischen 40 Jahre alte Metzelder muss sich wegen „des Unternehmens, einer anderen Person Besitz an kinderpornografischen Schriften zu verschaffen, in 29 Fällen und Besitzes kinderpornografischer und jugendpornografischer Schriften in einem weiteren Fall“ verantworten. Er hat sich bislang zu den Vorwürfen nicht öffentlich geäußert.

Verfahren wurde von Hamburg nach Düsseldorf verwiesen

Die Chronologie der Ereignisse beginnt 2019, im August werden Ermittlungen gegen den Ex-Nationalspieler aufgenommen. Metzelder befindet sich zu diesem Zeitpunkt in der Ausbildung zum Fußballlehrer in der Sportschule Hennef, er wird aber auch als zukünftiger Präsident des Deutschen Fußball-Bundes gehandelt – oder könnte Sportchef von Schalke 04 werden. Gefühlt befindet sich der gebürtig aus Haltern stammende Metzelder auf der beruflichen Überholspur, alle Türen im Fußball stehen ihm offen.

Nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe lebt der ehemalige Fußballprofi weiter in Düsseldorf-Derendorf. Das Verfahren wurde vom Amtsgericht Hamburg an das Amtsgericht Düsseldorf verwiesen, zum Wohnsitz Metzelders. Metzelder war vor den Vorwürfen in der Stadt und den Medien trotz Karriereendes durchaus omnipräsent. Als Sky-Experte, als Mitinhaber einer Werbeagentur oder Stifter der Christoph-Metzelder-Stiftung, die sich für Chancengleichheit von Kindern einsetzte. Dann aber ist auf einen Schlag alles anders.

Zur Person Christoph Metzelder startete seine Fußballer-Karriere als Profi bei Preußen Münster. Weltweit bekannt wurde er als Spieler von Borussia Dortmund, Real Madrid und Schalke 04. Der 40-Jährige wurde mit Deutschland 2002 Vize-Weltmeister und beim „Sommermärchen 2006“ WM-Dritter. ...

Es wird still um ihn. Einsam. Seine Jobs gibt er auf, tritt von allen Ämtern zurück, ist nirgendwo mehr Kandidat. Was auch sein aktueller Rechtsbeistand, Prof. Ulrich Sommer, zu dem er im Oktober vergangenen Jahres wechselt, in einem Interview mit rtl.de bestätigt. Dessen Kernaussage im Gespräch mit Journalist Ulrich Klose ist, Christoph Metzelder sei „natürlich nicht pädophil“. Dass er eine Art Doppelleben führe, „sei gar nicht so weit hergeholt“. Und: „Der Sachverhalt als solcher ist in seiner moralischen Bewertung nicht wegzudiskutieren.“

Bekannter Strafverteidiger wurde engagiert

Sommer gilt als Schwergewicht in der Branche der Strafverteidiger. Der 69-Jährige gilt als streitbar und Mann für besondere Fälle. Seine jüngste Empfehlung: Die Verteidigung des bekannten Ex-Geheimagenten Werner Mauss vor dem Bochumer Landgericht wegen angeblicher Steuerhinterziehung von 14 Millionen Euro. Sommer erreichte, dass der Prozess im zweiten Anlauf wegen formaler Rechtsfehler platzte. Den Richtern fehlten laut Gerichtssprecher noch Unterlagen, um die Schuld des prominenten Angeklagten beurteilen zu können.

Der Strafverteidiger erklärte in einem Interview, dass sein Mandant „natürlich nicht pädophil sei“. Und, so der Metzelder-Vertreter weiter: „Es fehlen alle kriminologischen Anhaltspunkte dafür.“ Metzelder selbst hat sich bislang öffentlich nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Sommers Plan könnte sein, dass Christoph Metzelder durch den Medien-Boost eine Art Vorverurteilung und so auch schon seine Strafe erhalten habe, eine Art öffentliches Gefängnis. Was nicht von der Hand zu weisen ist: Der Handlungsreisende in Sachen Fußball hat praktisch sein berufliches Leben einstellen müssen. Und, so sein Rechtsbeistand, Metzelder befinde sich in Therapie, in der es „um Sexualität und Umgang mit Frauen“ gehe.

Sommer zielt aber offenbar auch auf die Hauptzeugin aus Hamburg ab. Sie sei die Provokateurin seines Mandanten im Austausch kinderpornografischer Inhalte. Was wiederum deren Anwalt Leon Kruse gegenüber der dpa vorweg abstreitet: „Das Verhalten meiner Mandantin hat mit Provokation nichts zu tun. Metzelder hat das Gespräch auf sexuelle Fantasien mit Minderjährigen gelenkt. Sie hat das Notwendige getan, um Straftaten gegen Kinder zu verhüten. Das verlangt viel Mut.“

Ob die 40 Jahre alte Hamburgerin, die Details des Austauschs mit Metzelder der Wochenzeitung „Die Zeit“ offenbart hat, im Prozess in Düsseldorf aussagen wird, ist noch ungeklärt. Gegen sie wurde ein Strafbefehl in Höhe von 1000 Euro erlassen, das Verfahren in Hamburg ist noch nicht abgeschlossen, sie kann das Aussageverweigerungsrecht in Anspruch nehmen.

Der Ausgang des Verfahrens ist völlig offen – von Freispruch über eine Geld- bis hin zu einer Freiheitsstrafe.