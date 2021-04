Chemnitz (dpa) - Für Volksmusik- und Schlagersängerin Stefanie Hertel ist die gemeinsame Band mit ihrer Tochter und ihrem Ehemann eine Möglichkeit für mehr Familienzeit.

«Wir wollen mehr Zeit als Familie miteinander verbringen, und das gelingt uns durch More Than Words», sagte die 41-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Zusammen mit ihrer Tochter Johanna Mross (19), deren Vater Stefan Mross ebenfalls als Schlagersänger und auch als Fernsehmoderator bekannt ist, und ihrem Ehemann Lanny Lanner (46) macht Hertel Countrymusik. Seit 2019 stehen sie immer wieder zu dritt auf der Bühne.

Für zusätzliche Konflikte sorge die Vermischung von Privatem und Beruflichem nicht: «Reibungspunkte gibt es, die gibt's in jeder Band, die gibt's in jeder Familie. Aber wichtig ist, dann zu sagen: 'Jetzt schauen wir wieder nach vorne und freuen uns, dass wir so ein tolles Projekt als Familie miteinander machen können'», so Hertel. «Wir sind nie lange eingeschnappt, und das ist - glaube ich - ganz wichtig.»

Stefanie Hertel gewann 1992 als Jugendliche mit dem Titel «Über jedes Bacherl geht a Brückerl» den Grand Prix der Volksmusik. Später kamen mehrere «Kronen der Volksmusik» und «Goldene Stimmgabeln» dazu. Mittlerweile lebt die gebürtige Sächsin im bayerischen Chiemgau.

