Was Südkorea im Kampf gegen Corona anders macht

Es sind die kleinen Unterschiede, vielleicht ist es auch nur ein Quantum mehr an Konsequenz. Die Wirkung aber, sagt Bernhard Seliger, die Wirkung ist enorm. Südkorea hat die Corona-Pandemie vielleicht nicht vollends, aber doch besser im Griff als Deutschland. Weniger Neu-Infizierte bei weniger Beschränkungen: Der asiatische Musterschüler könnte im Kampf gegen die tückische Seuche durchaus ein Vorbild sein, sagt der Wirtschaftswissenschaftler.

Seit vielen Jahren lebt der gebürtige Münsterländer jetzt dort. 1998 zog er aus dem überschaubaren Osterwick (4700 Einwohner) in die Millionenmetropole Seoul (9,8 Millionen Einwohner). Dort arbeitet der 50-Jährige als Länderrepräsentant der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung.

Testen, testen, testen und mithilfe von Kreditkartendaten, Überwachungskameras und Handydaten versuchen, alle persönlichen Kontakte von Infizierten zu ermitteln und in Quarantäne zu schicken. Das ist der Kern des Erfolgsmodells. Hinzu kommt ein geografischer Vorteil. Südkorea ist an drei Seiten von Meeren umgeben, da lässt sich viel einfacher kontrollieren, wer raus will und wer rein.

Die Folge: Die Zahl der Neuinfektionen liegt in dem Land mit seinen 51 Millionen Einwohnern seit Jahresbeginn bei 300 bis 400 Menschen am Tag. Die Zahl der an und mit Corona Verstorbenen liegt bei rund 1700. Im 83-Millionen- Einwohner-Deutschland betrug die Zahl der Neuinfizierten allein am 25. März laut Robert-Koch-Institut 21 620, während bisher 75 600 Tote zu beklagen sind.

Tracking und Geografie

„Südkoreaner sind sehr technikaffin“, erzählt Seliger am Telefon. Homeoffice ist gang und gäbe, der IT-Standard hoch, Daten

schutzbedenken gebe es kaum. Offenheit und Optimismus stünden über jedem Vorbehalt. „In der Krise macht das die Akzeptanz von Überwachungsmaßnahmen, die etwa der Quarantäne-Einhaltung dienen oder der Identifizierung von Gefährdeten, einfacher.“

Südkorea ist nur per Schiff oder Flugzeug zu erreichen. Die Grenze nach Nordkorea ist komplett dicht. Wer einreisen will, muss zuerst zum Corona-Test und danach zwei Wochen in Quarantäne. In dieser Zeit ist die Nutzung einer speziellen App zweimal am Tag obligatorisch. „Benutzt man sein Handy längere Zeit nicht, wird man angerufen und gefragt, ob man auch wirklich noch vor Ort sei“, erzählt Seliger.

Natürlich kommt das einer Überwachung gleich, das weiß auch der 50-Jährige. Die engmaschige Kontrolle garantiert auf der anderen Seite jede Menge Freiheiten. Zwar sind die Schulen zu und Cafés dürfen nur außer Haus verkaufen. Restaurants sind jedoch bis 22 Uhr geöffnet und es gab und gibt keinen Lockdown. Natürlich rutschte auch das stark exportabhängige Südkorea 2020 in eine Rezession, „die verlief allerdings wesentlich milder als in den anderen OECD-Ländern“, so Seliger.

In einem Strategiepapier des Bun­des­innen­ministeri­ums wird Südkorea als Vorbild genannt. Als Blaupause funktionieren die Maßnahmen aber nicht. „Ein einfaches Kopieren wird nicht funktionieren“, sagt auch Seliger und bringt ein Beispiel. In dem asiatischen Land wird eine Handy-App zum Covid-19-Tracking gerne und von vielen genutzt. In Deutschland wäre es höchst fraglich.

Viel Licht, ein wenig Schatten: Südkorea hat versäumt, rechtzeitig Vakzine in ausreichender Menge einzukaufen. „Erst seit drei Wochen wird hier geimpft“, erzählt der gebürtige Münsterländer. Da ist Deutschland dem südasiatischen Land zumindest in einem ein klein wenig voraus.