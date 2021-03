Los Angeles (dpa) - Reality-Star Kris Jenner (65) wünscht sich, dass ihre Enkelkinder nicht unter der Scheidung ihrer Tochter Kim Kardashian (40) von Kanye West (43) leiden. «Ich möchte, dass die Kinder glücklich sind», sagte sie am Donnerstag in der australischen Radiosendung «The Kyle and Jackie O Show». «Das ist das Ziel.»

Die Scheidung ihrer Tochter von dem US-amerikanischen Rapper sei sehr schwierig für alle Beteiligten, insbesondere für die vier Kinder des Paares. «Das Gute an unserer Familie ist, dass wir immer füreinander da sind, uns unterstützen und sehr lieben», sagte Jenner im Interview.

Kim Kardashian reichte im Februar nach fast sieben Jahren Ehe die Scheidung von Kanye West ein. Als Grund gab der Reality-Star «unüberbrückbare Differenzen» an, wie das Unterhaltungsmagazin «US Weekly» unter Berufung auf die eingereichten Gerichtsdokumente berichtete. «Kimye», wie das Promi-Paar in den USA genannt wird, hat vier gemeinsame Kinder: Die älteste Tochter North ist 7 Jahre alt, gefolgt von Sohn Saint (5), Tochter Chicago (3) und Sohn Psalm, der im Mai 2 wird.

