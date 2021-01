Hamburg (dpa) - Männer und Frauen schauen nach Ansicht von Entertainerin Ina Müller (55) sehr unterschiedlich aufs Leben.

«Männer sind sich immer dadrüber im Klaren: Das Beste kommt noch - das beste Auto, die beste Frau, (...) der beste Job, das kommt alles noch, die beste Figur durch Sport und so weiter», sagte sie im Gespräch mit Moderator Johannes B. Kerner in der Talkshow «Bestbesetzung» bei MagentaTV. Frauen fragten sich ab Mitte 50 eher: «Mensch, hab' ich das Beste nicht gehabt?»

Sie diskutiere auch mit ihren Freundinnen viel darüber, erzählte die Kabarettistin, Sängerin und Moderatorin («Inas Nacht»). «Was soll denn noch kommen? Du sollst in Würde altern, du sollst aber nicht so aussehen, als würdest du in Würde altern.» Zu Johannes B. Kerner (56) sagte sie: «Also du könntest ja jetzt auch sagen: «Ich befruchte noch mal ein paar Frauen.» Ich könnte aber jetzt nicht sagen: «Ich glaub', ich krieg' jetzt noch mal drei Kinder.»»

