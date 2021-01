New York/Los Angeles (dpa) - Nach der Trennung von Elliot Page (33) und Tänzerin Emma Portner (26) im vorigen Sommer hätten sie nun die «schwierige Entscheidung» getroffen, sich scheiden zu lassen, zitierte das Filmblatt «Hollywood Reporter» aus einer Mitteilung des Paares.

Sie haben demnach größten Respekt füreinander und wollten gute Freunde bleiben. Page habe den Scheidungsantrag bei Gericht in New York eingereicht, berichtete das Promiportal «TMZ.com».

Anfang Dezember hat der Kanadier sein Trans-Coming-out als Elliot in den sozialen Medien bekanntgegeben. Als Ellen Page war der Schauspiel-Star mit dem Film «Juno» (2007) berühmt geworden. Der Film brachte ihm eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin ein.

Page hatte 2014 bei einer Konferenz der «Human Rights Campaign» in einer emotionalen Rede erklärt, lesbisch zu sein. Im Januar 2018 gaben Page und die kanadische Tänzerin und Choreografin Portner ihre Eheschließung bekannt. Nach Filmen wie «Inception», «To Rome With Love» und «Freeheld - Jede Liebe ist gleich» ist Page seit 2019 in der TV-Serie «The Umbrella Academy» zu sehen.

