Berlin (dpa) - Ein Brand in einem Pflegeheim im Berliner Ortsteil Kladow hat ein Todesopfer gefordert, 16 Menschen wurden verletzt.

«Die Tatort- und Spurensuche ist noch nicht gänzlich abgeschlossen», sagte ein Polizeisprecher am Mittwochvormittag. Auch die Identität des verbrannten Mannes stehe noch nicht zweifelsfrei fest.

Das Feuer war nach Angaben von Polizei und Feuerwehr am Dienstagabend gegen 17.15 Uhr gemeldet worden. Demnach stand das Zimmer eines Bewohners im ersten Stock voll in Brand. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Den 31 Bewohnern wurde von Pflegekräften geholfen. Dichter Rauch erschwerte den alten und in ihrer Mobilität eingeschränkten Bewohnern, aus dem Gebäude zu kommen.

Nach Angaben der Polizei wurde in dem Zimmer ein toter Mann geborgen. Drei Heimbewohner erlitten schwere Verletzungen, zwölf weitere und ein Pfleger wurden leicht verletzt. Ein Brandkommissariat ermittelt nun zur Ursache des Feuers.

© dpa-infocom, dpa:210120-99-93603/4