Ob Baumärkte oder Buchläden, Warenhäuser oder Elektronikmärkte: Viele Einzelhandelsgeschäfte versuchen die schärferen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zurzeit etwas aufzuweichen. Sie nutzen, wo es die Corona-Verordnungen zulassen, ihre eigentlich geschlossenen Läden als Abholstellen für online oder per Telefon bestellte Waren.

So verspricht beispielsweise Galeria Karstadt Kaufhof „Weihnachtsgeschenke bis zum Schluss“. Viele Händler bieten ihren Kunden an, noch kurzfristig Ware online zu reservieren und dann kontaktlos an den Abholstationen in den Filialen entgegenzunehmen.

Auch die Elektronikketten Media Markt und Saturn nutzen ihre Filialen derzeit als Pick-up-Stationen. Ein ähnliches Angebot habe es schon im ersten Lockdown gegeben und sei von den Kunden gerne genutzt worden, berichtete ein Unternehmenssprecher. Der Deko-Artikel-Spezialist Butlers ist ebenfalls auf den Zug aufgesprungen.

Kaum Click & Collect in der Modebranche

Viele Buchhändler – vom Branchenriesen Thalia bis zum Buchladen von nebenan – versuchen ebenfalls, mit Abholangeboten den wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns ein Schnippchen zu schlagen. „Abhol­angebote sind gerade für die kleinen Buchhandlungen superwichtig“, meint Thomas Koch vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Sie profitierten dabei vom engen Kontakt zu ihren Stammkunden. Aber auch Baumarktketten wie Obi, Bauhaus oder Hornbach bieten den Kundinnen und Kunden im Shutdown die Möglichkeit, benötigte Materialien und Produkte online zu reservieren und dann in den Filialen abzuholen.

Weniger verbreitet sind die – im Fachjargon Click & Collect genannten – Abholangebote nach Angaben des Handelsverbandes Textil (BTE) aktuell in der Modebranche. Zwar gebe es einige mittelständische Modegeschäfte, die diesen Service anböten, meinte BTE-Sprecher Axel Augustin. „Aber dass man damit die Saison rettet, davon sind wir ganz weit weg.“

Bringdienste im Münsterland

Einige kleine und mittelständische Einzelhändler im Münsterland gehen sogar noch einen Schritt weiter: In Münster und den Mittelstädten der Region wird meist ein Bringdienst angeboten, zu dem sich lokale Händler zusammengeschlossen haben. Karin Eksen, Geschäftsführerin des regionalen Handelsverbandes in Münster, rät allen Kunden: „Nur weil die Läden geschlossen sind, heißt das nicht, dass nicht gekauft werden kann. Es lohnt sich, sich über lokale Angebot zu informieren.“

Video in Kooperation mit dem WDR: