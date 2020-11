Die Störung ist seit 16.30 Uhr behoben. Der IT-Dienstleister der Volksbanken, die Fiducia & GAD, in Münster hatte die Störungen zuvor bestätigt: Aufgrund einer System-Umstellung sei es bei etwa 150 Volksbanken und Raiffeisenbanken seit den frühen Morgenstunden zu Ausfällen in den Bereichen eBanking, mobile Banking und SB gekommen, so Fiducia & GAD.

Die Unternehmen haben zur Problem-Behebung einen Krisenstab etabliert. Ein Angriff von außen auf die IT-Systeme der Fiducia & GAD könne ausgeschlossen werden, hieß es.