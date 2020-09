Berlin (dpa) - Ist das Single-Leben vorbei? Der Sänger Pietro Lombardi hat anscheinend eine Frau zum Händchenhalten gefunden.

Der 28-Jährige postete am Sonntagabend in seiner Instagram-Story einen Schnappschuss, der zwei Hände zeigt. Dazu schrieb der Sänger: «Es ist Zeit, neue Türen aufzustoßen und neuen Anfängen zu vertrauen.» Einige Stunden später fügte er in einem weiteren Post hinzu, dass der richtige Mensch «alle Wunden» heile. «Die Zeit misst nur, wie lange es dauert, bis du ihm begegnest. Und manchmal können eben auch fünf Jahre vergehen.» Danach hielt er seine Fans auf dem Laufenden: Er verspreche, der Tag werde kommen, «wo ihr diesen wundervollen Menschen kennenlernen dürft».

Sein Management sagte auf Anfrage nichts zu den Instagram-Nachrichten oder dazu, ob der Sänger eine neue Freundin hat. Im Jahr 2016 hatten sich Pietro und die Sängerin Sarah Lombardi getrennt. Beide hatten sich 2011 in der RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» kennengelernt, geheiratet und den gemeinsamen Sohn Alessio bekommen. Vergangenen Dezember hatte der Sänger mit dem Sender RTL über sein Leben als Single gesprochen und gesagt: «Ich glaube, jeder weiß, dass ich ein Beziehungsmensch bin, aber ich erzwinge keine Beziehung.»

