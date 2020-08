London (dpa) - Prinz Harry (35) ist Teil einer Netflix-Dokumentation über die Geschichte der Paralympischen Spiele. In dem Trailer zum Film «Rising Phoenix» (dt. «Phoenix aus der Asche») sagt der Herzog von Sussex: «Es gibt nichts anderes auf der Welt, das einen von den dunkelsten Orten zurückbringen kann als Sport.»

Harry sei stolz darauf, an dem Film beteiligt gewesen zu sein, sagte ein Sprecher des Royals auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Es handle sich um einen einzigartigen und aussagekräftigen Dokumentarfilm, «der die Art und Weise, wie Menschen Behinderung sehen, verändern und die unglaubliche Geschichte der Paralympics erzählen soll», so der Sprecher. Die Dokumentation erscheint am 26. August bei Netflix.

Menschen mit Behinderung zu unterstützen, ist eine Herzensangelegenheit für Prinz Harry, der inzwischen mit seiner Frau Meghan (39) und seinem einjährigen Sohn Archie im kalifornischen Santa Barbara lebt. Deswegen gründete er 2014 die Invictus Games, eine Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten. Die Spiele hätten in diesem Jahr eigentlich in Düsseldorf stattfinden sollen, wurden wegen der Corona-Pandemie aber auf 2023 verschoben.

