Ratten im Fleischbetrieb - Gericht bestätigt Anordnung

Osnabrück/Dissen -

Das Verwaltungsgericht Osnabrück hat nach einem massiven Rattenbefall in einem fleischverarbeitenden Betrieb in Dissen Anordnungen zur Vernichtung der Fleischbestände als rechtmäßig bestätigt. Die Anordnungen des Landkreises Osnabrück seien nicht unverhältnismäßig, teilte das Gericht am Mittwoch mit, das damit Eilanträge zweier Firmen zurückwies. (Az.: 3 B 50/20 und 3 B 52/20)