Corona-Krise trifft Arme besonders hart

Die Landesarmutskonferenz Niedersachsen sieht vor allem arme Menschen von den Folgen der Corona-Pandemie bedroht. Ohnehin lebten Menschen mit geringem Einkommen oft unter prekären Umständen, angesichts steigender Arbeitslosenzahlen würden außerdem absehbar immer mehr Menschen unter die Armutsgrenze fallen, warnt der Geschäftsführer der Landesarmutskonferenz, Klaus-Dieter Gleitze. Aktuell überlagert die Krise zwar das Problem der ständig steigenden Mieten vor allem in Großstädten. Aber manchmal breche sich der Zorn Bahn - wie bei den Ausschreitungen rund um einen unter Quarantäne stehenden Wohnkomplex in Göttingen.

Nach der Gewalt in Göttingen bekommt man den Eindruck, das Corona-Virus trifft vor allem arme Menschen. Ist das so?

Klaus-Dieter Gleitze: Arme Menschen leben in prekären Wohnsituationen, sie leben oft in sozialen Brennpunkten mit vier, fünf, sechs Familienmitgliedern auf 60 Quadratmetern ganz eng zusammen. Da ist die Möglichkeit, sich aus dem Weg zu gehen gar nicht gegeben. Im Vergleich mit Menschen in einer privilegierten Wohnsituation, in einer Villa mit 1000 Quadratmetern Garten, die eventuell sogar die Möglichkeit haben, sich aufs Land zurückzuziehen, bedeutet das eine massive Beeinträchtigung der Gesundheit, der Teilhabe und der Möglichkeit an Gesundheitsprävention.

Heißt das, Covid-19 entwickelt sich zum Armutsproblem?

Gleitze: Das steht leider zu befürchten, auch wegen der wachsenden Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosenzahlen sind deutlich gestiegen, wir haben inklusive Unterbeschäftigung fast vier Millionen Betroffene. Fast zehn Millionen sind in Kurzarbeit, und wir wissen absolut nicht, wann und wie wir aus dem konjunkturellen Tief herauskommen. Menschen, die zum Beispiel im Gaststätten- oder Hotelgewerbe, im kulturellen oder im Dienstleistungssektor arbeiten, werden sofort unter die Armutsgrenze fallen, wenn sie arbeitslos werden. Es steht zu erwarten, dass die Armutsquote deutlich zunehmen wird - auch vor dem Hintergrund, dass sie in den letzten zehn Jahren Dauer-Hochkonjunktur nicht nennenswert abgenommen hat. Wir haben im Vergleich zur Mitte der Neunziger eine um 50 Prozent höhere Armutsquote.

Welche Gruppen sind noch bedroht?

Gleitze: Man darf nicht vergessen: Es gibt ganz viele Menschen, die wohnungslos und obdachlos sind - für die ist das natürlich besonders dramatisch. Sie können im Moment nicht auf Notunterkünfte zurückgreifen, sie müssen auf der Straße leben und sind zusätzlichen massiven Gesundheitsrisiken ausgesetzt, die ja ohnehin schon höher sind als die von normalen Menschen. Und an den sozialen Brennpunkten leben oft Menschen, die ein geringeres Bildungs- und Informationsniveau haben, oft mit Migrationshintergrund, und die mitunter gar nicht verstehen, worum es überhaupt geht.

Was für Folgen hat das?

Gleitze: Wenn Maßnahmen verkündet oder aber diese Menschen aufgefordert werden, sich testen zu lassen, hapert es manchmal an Verständnis. Da müsste man mit ganz anderen Informationsangeboten herangehen, zum Beispiel mit niedrigschwelliger, einfacher Sprache oder Piktogrammen. Das sind grundsätzliche, auch interkulturelle Schwierigkeiten, die durchaus zu Gewaltausbrüchen wie in Göttingen führen können.

Was bedeutet die Corona-Pandemie konkret für arme Menschen?

Gleitze: Das fängt bei ganz existenziellen Situationen an - Stichwort: Ernährung, Lebensmittel. Gerade arme Menschen, die im Schnitt bis zu sieben Jahre früher sterben als andere, sind besonders auf frische Lebensmittel angewiesen, um das Immunsystem zu stärken. Und Preise für Lebensmittel haben in der Spitze wie bei Blumenkohl und Paprika über 50 Prozent zugelegt - als Folge der Corona-Krise. Die Preissteigerungen sind für Hartz-IV-Bezieher eine existenzielle Bedrohung, zumal nach wie vor fast 200 Tafeln nicht geöffnet haben und den Menschen diese Notlösung verwehrt ist. Ohnehin ist es ein Skandal, dass es fast 1000 Tafeln in Deutschland geben muss und 1,6 Millionen Menschen die jedes Jahr nutzen müssen.

Was heißt das für die Gesellschaft?

Gleitze: Ich fürchte, wir werden aufgrund der wachsenden Spaltung der Gesellschaft zunehmend soziale Unruhen erleben, aus Angst, aus Bedrohung, aus existenziellen Nöten heraus. Und die Wohnsituation, unser großes Thema in den letzten Jahren, ist zwar wegen Corona aus der Diskussion verschwunden. Aber nicht von der Tagesordnung verschwunden ist die grundsätzlich dramatische Wohnungssituation in den Ballungsgebieten - Stichwort Gentrifizierung, Stichwort Anstieg der Mieten. Dass Menschen mitunter in Großstädten über 40 Prozent ihres Nettoeinkommens für Miete bezahlen müssen, das ist als grundsätzliches Problem nicht vom Tisch. Das wird im Moment nur überlagert. Aber wenn man sich solche Entwicklungen ansieht wie jetzt in Göttingen, dann bricht es sich eben doch Bahn.

Was muss getan werden, damit die Pandemie nicht ausschließlich zum Problem für arme Menschen wird?

Gleitze: Wir müssten für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen. Wir müssen uns ganz dringend um Obdachlose kümmern, weil wir nicht wissen, ob wir im nächsten Winter eine Verschärfung der Krise haben werden. Wir müssen über die Anmietung von Hotels für Obdachlose nachdenken. Wir müssen sofort die Hartz-IV-Regelsätze um 100 Euro pro Monat erhöhen.

Die Armutskonferenz hat auch ein sogenanntes Helikoptergeld von 1000 Euro gefordert, also eine Einmalzahlung für arme Menschen. Menschen, die ständig rechnen müssen, sind mit der Bezahlung von Masken schon überfordert. Die können sich auch kein Handy leisten, um die Corona-Warn-App herunterzuladen.Und man muss natürlich überlegen, wer die Kosten dieser Krise tragen wird. Da muss man auch wieder mehr über soziale Gerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit diskutieren - und darüber, ob Superreiche durch eine Vermögenssteuer oder eine Erbschaftsteuerreform sozial gerecht an der Finanzierung der Kosten dieser Krise beteiligt werden.