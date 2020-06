Vom Kumpel zur Landesgartenschau

Wie selbstverständlich zückt er eine Visitenkarte, schiebt sie über den Schreibtisch. „Ich will nicht immer meinen Namen buchstabieren müssen. Das nervt“, sagt Peter Wylenzek. „Und?“, fragt der leicht ergraute und 1959 in Oberschlesien geborene Mann sofort hinterher. „Mit Y und Z – hätten Sie nicht gedacht, was?“ „Nein“, murmel ich – und lasse möglichst unbemerkt die „Wielencek“-Notiz in der Tasche verschwinden.

Es ist kurz nach 10 Uhr. Ein Montag. Die Tore zur Landesgartenschau in Kamp-Lintfort haben sich vor gut einer Stunde geöffnet. Noch hält sich der Publikumsverkehr an diesem Morgen in Grenzen. Als Ort der Begegnung wirkt der Quartiersplatz auf dem alten Zechengelände Friedrich Heinrich samt Bühne in der Coronakrise eher verwaist. „Hier dürfen keine Veranstaltungen stattfinden“, erzählt Wylenzek, als wir das Bürogebäude verlassen und die ersten Sonnenstrahlen an diesem Tag auf uns wirken lassen.

Betonklotz als Aussichtsplattform

Vor uns ragt ein imposanter Betonklotz in den Himmel. Das Wahrzeichen der „Laga 2020“, das seit mehr als 100 Jahren für die Geschichte der Stadt steht. Bergbautradition pur. Aufwendig saniert dient der Riese heute als Aussichtsplattform. Der Ausblick reicht bis weit über die Stadt zu Niederrhein und angrenzendem Ruhrgebiet. Das bleierne Stahl­gerüst im Schatten des alten Förderturms ist nicht weniger eindrucksvoll. Schacht eins und zwei sind zusammen mit den in die Jahre gekommenen Verwaltungsgebäuden die letzten „Zeitzeugen“ und Denkmäler einer Ära, in der dekadenlang mühsam Millionen Tonnen schwarzes Gold gefördert wurden.

„Dort stand der Kohlebunker“, deutet Wylenzek auf die „Piazza“ des Geländes. Im Zuge des Rückbaus der 2012 geschlossenen Anlage hat sich viel verändert. In den Worten des 61-Jährigen schwingt eine Portion Wehmut unüberhörbar mit. Jeder Abriss hat auch ein Stück seiner Vergangenheit erstickt. Auf diesem Areal hat er als Bergbautechniker so viele Kumpel einfahren sehen, Freundschaften geschlossen, sie gehegt und gepflegt. Bis zum bitteren Ende. Jenem 21. Dezember, an dem Wylenzek, der kluge Elektriker, den Saft selbst abdreht. Ironie des Schicksals.

Ein Stück lebende Geschichte

Was kommt? Zugabe! „Last Man Standing“ sozusagen. Wylenzek bleibt, allein, ist für die Abwicklung zuständig, führt Abbruchunternehmer, Denkmalschützer, Architekten und mögliche Investoren über das Anwesen. „Das war Science-Fiction pur“, erinnert er sich. „Jedes Büro war so eingerichtet, als würde noch jemand zur Arbeit kommen. Aber es kam niemand mehr. Kein Mensch.“ Nur er, der letzte Bergmann vom BW-West und linken Niederrhein. Das hat er sich auf seiner Visitenkarte verewigen lassen.

Ja, der in Rheinberg beheimatete Wylenzek ist selbst ein Stück lebende Geschichte in der Stadt. Geht er durch die Fußgängerzone, wird er erkannt. Als er im November 2015 das Bergwerk endgültig abschließt, stürzen sich Fernseh- und Hörfunkteams wie die Geier auf ihn. „Das war mir anfangs unangenehm. So frei ins Mikrofon zu sprechen, das ist schon eine Überwindung.“ Routine ist alles. Nun kennt man ihn, diesen Kumpel, der bis zuletzt seinen Mann steht. Und nicht loslassen kann. Nach drei Monaten im Vorruhestand wird er 2016 beim Bürgermeister Christoph Landscheidt vorstellig. Kamp-Lintfort hat soeben das Rennen um die Ausrichtung der „Laga 2020“ gemacht. Wylenzek will nicht zu Hause die Füße hochlegen, er möchte den Wandel von einer funktionierenden Schachtanlage hin zu einer Landesgartenschau hautnah miterleben. Er bekommt den Job, zehn Stunden die Woche ist er fortan im Auftrag der Laga GmbH für den technischen Betrieb zuständig. Ja er kennt das Zechengelände bis in den letzten Winkel und ist gar involviert, als inmitten der Vorbereitungen eine Fliegerbombe durch den Kampfmittelräumdienst entschärft wird. Aufregend.

„You‘ll Never Walk Alone“

Wylenzek wirkt glücklich, wenn er über seine Arbeit, sein Leben plaudert. Das mag er. Das genießt er. Nur was macht dieser Mann, wenn sich die Türen der Ausstellung am 11. Oktober schließen? „Dann ist endgültig Schluss“, meint er. „Ich habe eine liebe Frau, einen Hund, eine gute Rente. Und bin gesund. Was will ich mehr?“

Bis dahin wird er die Luft auf dem alten Zechengelände unzählige Male ein- und ausatmen, in Erinnerungen schwelgen. Und Momente wie diese in sich aufsaugen. Am Montag ist der Rundfunkchor des Westdeutschen Rundfunks zu Gast, um allen Helferinnen und Helfern ein Ständchen zu bringen. „You‘ll Never Walk Alone“ heißt es. Ist was dran. War aber mal anders aus Sicht von Peter Wylenzek – mit Y und Z.