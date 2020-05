München/Berlin (dpa) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (53) kann sich vorstellen, dieses Jahr in Deutschlands Norden Urlaub zu machen.

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), und deren Amtskollege aus Schleswig-Holstein, Daniel Günther (CDU), hätten ihn schon eingeladen, sagte der CSU-Chef der «Welt am Sonntag». «Es wäre doch spannend, mit Daniel Günther durch das Watt zu wandern.»

Auf jeden Fall will Söder in Deutschland Urlaub machen, natürlich auch in Bayern. «Aber ich kann mir gut vorstellen, auch mal nach Norden an die Küste zu fahren», sagte er.