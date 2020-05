Offenbach (dpa) - In Deutschland wird es zum Ende der Woche meist sonnig und klar. Im Norden kann es am Sonntag aber zu Schauern kommen, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dort klettern die Temperaturen auf 14 bis 18 Grad, im Rest von Deutschland auf bis zu 23 Grad.

Auch in der Nacht zu Montag bleibt das Wetter in Deutschland zweigeteilt. Im Norden wird es laut DWD stark bewölkt und vereinzelt kann es Regnen. Im Süden bleibt der Himmel hingegen klar.

Zum Wochenstart am Montag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Vor allem im Norden kann es laut Vorhersage zu Regen kommen, auch in den Alpen sind Schauer nicht ausgeschlossen. Am Oberrhein und an der Donau klettern die Temperaturen auf bis zu 25 Grad, im Rest von Deutschland liegen die Höchstwerte zwischen 15 Grad im Norden und 24 Grad im Süden.

Am Dienstag bleibt es im Norden und Nordosten wechselnd bewölkt, laut Vorhersage ist aber kaum mit Schauern zu rechnen. Sonst wird es meist heiter bis wolkig und trocken.