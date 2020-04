Marston Moretaine (dpa) - Ein 99-jähriger Brite hat 100 Runden mit dem Rollator durch seinen Garten geschafft und so mehr als zwölf Millionen Pfund (etwa 14 Millionen Euro) an Spenden gesammelt. Mit dem Geld will Tom Moore das Gesundheitswesen unterstützen.

Er fühle sich gut, sagte der Kriegsveteran im englischen Dorf Marston Moretaine in der Nähe von Cambridge nach der letzten Runde seiner Aktion. Viele Ärzte, Pfleger, Sportler und Politiker gratulierten dem Senior.