New York (dpa) - Die US-Schauspielerin Courteney Cox (55) vertreibt sich während der Corona-Krise zu Hause die Zeit mit der Kult-Serie «Friends» - in der sie selbst eine der Hauptrollen gespielt hat.

«Ich habe mich in dieser Zeit dazu entschieden, die Folgen von 'Friends' am Stück zu schauen, die Menschen lieben diese Show so sehr», sagte Cox dem US-Moderator Jimmy Kimmel, in dessen derzeit in seinem Haus gefilmten Late-Night-Show die Schauspielerin in der Nacht zum Donnerstag zugeschaltet war. «Ich habe gerade mit der ersten Staffel angefangen. Die ist echt gut!»

Sie können sich an nicht mehr viel von der Serie, von der zwischen 1994 und 2004 zehn Staffeln produziert wurden, erinnern, sagte Cox. «Ich erinnere mich noch nicht mal mehr daran, da mitgemacht zu haben. Ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. Natürlich erinnere ich mich daran, alle die dabei waren gemocht zu haben, und Spaß gehabt zu haben, und ich erinnere mich an bestimmte Zeiten meines Lebens, in denen ich dabei war. Aber ich erinnere mich nicht mehr an bestimmte Folgen.» Aber: «Nach dem Ende dieser Quarantäne werde ich so viel mehr wissen.»

Ob die geplante «Friends»-Sondersendung, für die alle sechs Hauptdarsteller noch einmal zusammen vor die Kamera sollten, noch wie geplant im Mai gesendet werden kann, ist derzeit unklar. Eigentlich hätte die Sondersendung diese Woche gedreht werden sollen, sagte Cox. Das sei aber wegen der Corona-Krise verschoben worden.

Neben Cox spielten Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer Hauptrollen in der Serie, die weltweit Erfolge feierte. «Friends» folgt dem Leben einer Gruppe junger Freunde in New York.