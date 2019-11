Kuhlisch warb für Tempo 130 und Lkw-Überholverbote auf Autobahnen sowie höhere Bußgelder. Allein in diesem Jahr seien auf den Autobahnen zwischen Niedersachsen und Ruhrgebiet vier Menschen getötet und 40 schwerstverletzt worden, sagt er.

Peter Schlanstein, Dozent an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Münster, begrüßt den Vorschlag, die Geschwindigkeiten von Lastwagen und Autos auf Landstraßen einander anzugleichen. Demnach sollen Lkw dort in Zukunft nicht mehr nur Tempo 60, sondern 80 fahren dürfen. Gleichzeitig soll die Höchstgeschwindigkeit von Autos von 100 auf 80 gesenkt werden. „Das Problem sind die Unterschiede in den Geschwindigkeiten“, sagte er, Durch die unterschiedlichen Geschwindigkeiten würde die Schwere der Verletzungen enorm steigen. Über die Hälfte aller tödlichen Unfälle in Deutschland passierten auf Landstraßen.

Die Verkehrswissenschaftlerin Christine Sutter von der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster verwies auf Studien, nach denen durch relativ einfache Assistenzsysteme wie Tempoassistenten 30 Prozent weniger Unfälle zu erwarten sind, durch komplexere wie Stauassistenten dagegen nur 22 Prozent. Fahrer müssten immer in der Lage sein, die Kontrolle über das Fahrzeug zu übernehmen. „Das ist schwierig, weil sie vielleicht mit etwas anderem beschäftigt waren und nicht sofort umschalten könnten“, sagt sie. Wenn Computer das Steuer übernehmen, sammelten die Fahrer auch weniger Erfahrung. Möglicherweise würden Fußgänger risikobereiter, weil sie auf die Notfallassistenten vertrauen. „Es wird neue Formen von Unfällen geben“, sagt Sutter. Ihr Fazit: „Ob durch die Automatisierung und Digitalisierung der Verkehr sicherer wird, halte ich für fragwürdig.“