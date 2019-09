Prinzessin Beatrice verlobt - Hochzeit 2020

London (dpa) - Die britische Prinzessin Beatrice (31) hat sich mit dem Immobilienmogul Edoardo Mapelli Mozzi verlobt. Die Hochzeit wird im kommenden Jahr sein, teilte der Buckingham-Palast am Donnerstag in London mit.

Beatrice ist die älteste Tochter von Prinz Andrew und seiner Ex-Frau «Fergie». Sie ist eine Enkelin der 93-jährigen Königin Elizabeth II. und steht an neunter Stelle der Thronfolge. «Wir können es gar nicht abwarten, zu heiraten», zitierte der Palast das Paar.

Sie hätten sich an einem Wochenende im September in Italien verlobt, ließen die beiden verlauten. Seit etwa einem Jahr sind sie ein Paar und haben nach eigenen Angaben «viele ähnliche Interessen und Werte». «Ich freue mich so für meine liebste, große Schwester und den lieben Edo», schrieb die 29 Jahre alte Prinzessin Eugenie auf Instagram.

Auf Eugenies Hochzeit im Oktober 2018 sollen sich Beatrice und der Unternehmer ineinander verliebt haben. Der Verlobte hat bereits einen zweijährigen Sohn mit seiner Ex-Partnerin Dara Huang. Der Vater des Immobilienmoguls hatte in einem ganz anderen Bereich Karriere gemacht: als Skifahrer bei den Olympischen Winterspielen.

Beatrice ist Geschäftsfrau, wie aus der offiziellen Website ihres Vaters hervorgeht. Sie ist Schirmherrin zahlreicher Organisationen und hilft vor allem Menschen mit Lernproblemen, da bei ihr selbst eine Dyslexie (Lesestörung) diagnostiziert worden ist.

Nur die ersten sechs möglichen Thronfolger müssen die Queen vor der Hochzeit um Erlaubnis fragen - Beatrice also nicht. Trotzdem wird davon ausgegangen, dass die Enkelin ihre Großmutter als eine der ersten über die anstehende Hochzeit informiert hat. Erst im vergangenen Jahr hatten auch Prinz Harry und Meghan geheiratet.

Was Beatrice bei ihrer Hochzeit wohl tragen wird? Den Schwestern wurde in der Vergangenheit schon so mancher Mode-Fauxpas vorgeworfen. So fielen beide bei der Hochzeit von Prinz William und Kate wegen ihrer bizarren Hüte auf: Beatrice ungewöhnlich geformte Kreation wurde mit einer Brezel, einem Toilettensitz, einer Katzenklappe und einem Elchgeweih verglichen. Später versteigerte sie den Hingucker für 81.000 Britische Pfund (über 91.000 Euro) und spendete das Geld für einen guten Zweck.

Eugenie trug bei der Hochzeit ihres Cousins ein blaues Gebilde mit Blumen und federartigem Schmuck. Bei ihrer eigenen Hochzeit begeisterte Eugenie dagegen: Sie trug ein am Rücken ausgeschnittenes Kleid, so dass ihre markante Narbe zu sehen war. Die Prinzessin wollte damit anderen Skoliose-Patienten Mut machen.

Etwas Ernstes könnte die gute Laune auf der bevorstehenden Hochzeit allerdings trüben. Beatrices Vater wird vorgeworfen, in den Epstein-Missbrauchsskandal verwickelt zu sein. Der bestens vernetzte Geschäftsmann Jeffrey Epstein hatte sich im August in einem US-Gefängnis das Leben genommen, nachdem er zum zweiten Mal wegen Missbrauchsvorwürfen vor Gericht gebracht werden sollte. Laut Anklage zwang er Minderjährige zur Prostitution.

Eine 17-Jährige behauptete, sie sei zum Sex mit Prinz Andrew genötigt worden. Der Palast wies das zurück. Unstrittig ist, dass Andrew mit Epstein befreundet war und daran nach dessen erster Verurteilung festhielt. Nach Epsteins Tod distanzierte sich der Royal vom Multimillionär und wies den Vorwurf des Missbrauchs erneut entschieden zurück.