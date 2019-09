London (dpa) - Der britische Musiker und Oscarpreisträger Sam Smith will nicht mehr mit einem männlichen Pronomen bezeichnet werden. Statt «he» (er) soll im Englischen für ihn «they» beziehungsweise «them» benutzt werden, wie der 27-Jährige auf Instagram mitteilte.

Die englische Entsprechung zum deutschen Plural «sie» kann auch als geschlechtsneutraler Singular verwendet werden. Smith («Writing's on the Wall») hatte sich vor einigen Monaten als nichtbinär geoutet; der Musiker empfindet sich also weder ausschließlich als männlich noch weiblich.

«Nachdem ich ein Leben lang mit meiner Geschlechtsidentität auf dem Kriegsfuß stand, habe ich mich entschieden, mich selbst so anzunehmen, wie ich bin, innen und außen.» Smith bezeichnete sich selbst als privilegiert, von Menschen umgeben zu sein, die diese Entscheidung unterstützten. Dennoch gab der Musiker an, wegen der Ankündigung nervös zu sein. «Ich sorge mich zu sehr darum, was die Leute denken», so Smith. «Ich hoffe, ihr könnt mich so sehen wie ich mich selbst sehe.»